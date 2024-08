Gonzalo Peillat: por qué se fue de Los Leones para jugar con Alemania en hockey

De héroe en Río 2016 a enemigo en París 2024. El jugador de hockey sobre césped, Gonzalo Peillat, pasó de defender la albiceleste y lograr el oro olímpico a defender con bastante ímpetu los colores de Alemania. Es el “enemigo perfecto” podría decirse, tal como miles de detractores le hacen saber en las redes sociales luego de que su nuevo seleccionado se impusiera 3 a 2 sobre Argentina y él mismo gritara un gol con todas las ganas contra quienes lo vieron crecer.

“Al final es mi vida, al que le guste bien y al que no le guste, sorry, no sé... como dijo Maradona que la sigan chupando”, declaró Peillat tras el partido, sumando más polémica para sus haters, muchos que ahora están conociendo su historia de vida.

La historia de Gonzalo Peillat: de héroe a “villano”

Peillat tiene 31 años. Nació el 12 de agosto de 1992 en Buenos Aires. Su pasión por el hockey sobre césped arrancó en la cantera del club Mitre, con el que salió campeón del Torneo Metropolitano en 2010. Fue una de las promesas nacionales del deporte, creció y llegó al Mannheimer HC de la Feldhockey Bundesliga de Alemania, equipo con el que ganó el título local en las temporadas 2016-17 y 2023-24.

Para el seleccionado de Los Leones, Peillat fue clave para las conquistas argentinas del bronce mundial en La Haya 2014 y el oro olímpico en Río 2016. No fue uno del montón, sino que se destacó como el goleador del equipo. Sin embargo, el deportista tuvo un quiebre con los dirigentes y los colores de su patria.

Gonzalo Peillat, en su época con Los Leones. Fue uno de los jugadores determinantes.

Cansado de “los malos manejos y las decisiones de la Confederación Argentina de Hockey (CAH)” y de las diferencias con Carlos “Chapa” Retegui, por entonces entrenador del seleccionado, en marzo de 2018 dio un paso al costado. Algunos meses más tarde, cuando Germán Orozco sucedió al Chapa en el cargo, el joven aceptó volver. Pero en enero de 2019, presentó otra vez su renuncia y ya no hubo vuelta atrás. La relación de Peillat con los otros Leones se rompió para siempre en ese momento.

Instalado en Mannheim, Peillat obtuvo la nacionalidad alemana en 2022. Decidió dejar la patria que lo vio nacer y representar los colores del seleccionado de hockey europeo.

“Cuando llegó el llamado no lo podía hablar con casi nadie, porque una parte de mí quería seguir jugando en la Selección Argentina, pero cada vez estaba más lejos por el simple hecho, no de que me haya llegado la pregunta de Alemania sino porque cada vez me daba más cuenta de que las cosas no iban a funcionar, de que las cosas no iban a cambiar, de que la gente iba a hacer lo mínimo e indispensable para seguir perteneciendo a un seleccionado”, dijo Peillat en ESPN cuando le consultaron por tan drástico cambio de vida.

Tras el oro olímpico con Los Leones en 2016, Gonzalo Peillat se nacionalizó alemán y es figura europea

“En un momento se te van las ganas de estar todo el día chocando la cabeza, así que lo tuve que pensar y mucho, hablarlo con Flor (Habif, su novia, hoy afuera de Las Leonas) mil veces, con mi familia, pero al mismo tiempo no lo podía hablar con casi nadie”, comentó el jugador, quien tenía miedo de “qué iba a pensar la gente o qué iba a pensar un alemán de que yo jugase con ellos”.

“Argentina es un país que es muy futbolero, en el que sos un traidor, sos un hijo de p..., todo es blanco o negro... Hay mucho que se habla en las redes sociales y acá en el estadio también. Sabía que iba a ser así”, manifestó Peillat.

Gonzalo Peillat, autor de uno de los goles alemanes. Su festejo tan efusivo contra el país que lo vio nacer y formarse generó rechazo.

Este domingo, el también ciudadano alemán Gonzalo Peillat festejó muy efusivo su gol contra Los Leones, seleccionado para el que defendió en el pasado en 153 partidos y fue siempre determinante.

“Viendo las cosas que me dicen, me dejan pensando qué buena decisión tomé al final del día”, aseguró el jugador de hockey.

Para él, no hay vuelta atrás. Para quienes descubrieron su historia y lo señalaron como “el traidor”, tampoco.

El festejo del gol de Gonzalo Peillat contra Los Leones

