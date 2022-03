Juan Martin Del Potro confesó cómo es hoy la relación con su ex Jimena Barón

Juan Martin Del Potro admitió que mantiene contacto con su ex novia Jimena Barón, a causa del afectivo vinculo que le quedó con el hijo de la cantante, Morrison. El tenista dio su primera entrevista luego de anunciar su retiro, en el ciclo ‘En primera persona’, que conduce su colega Mariano Zabaleta. Además, la ‘Torre de Tandil’ contó cómo se lleva con sus otras ex, entre ellas Sofía Jujuy Jiménez.

El 8 de febrero pasado Del Potro jugó su último partido de tenis como profesional en el ATP Open de Buenos Aires y generó reacciones en su publico de dolor, tristeza y nostalgia por los grandes sucesos vividos siguiendo al tandilense. A sus 33 años, el tenista abandonó la actividad, luego de reiteradas lesiones y cirugías en su rodilla. Para contar las sensaciones de su retiro después de 16 años de carrera, dio su primera entrevista, en exclusiva para Star+, para el programa ‘En primera persona’ de su amigo Mariano Zabaleta.

En un momento de la charla, Mariano le consultó sobre la relación que mantiene Juan con sus ex novias, entre ellas las más conocidas: Jimena Barón y Sofía Jujuy Jiménez. Cabe aclarar que Del Potro se encuentra de novio con Oriana Barquet, modelo y periodista de 22 años, con quien oficializó el romance a principios de 2022, a pesar de que habría comenzado meses atrás.

Delpo se refirió en particular al contacto que mantiene con la cantante de ‘La cobra’. “Es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis ex parejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron. Le escribo a Jime: ‘Qué grande está tu hijo’”, en referencia a Morrison, con quien estableció un gran vinculo en los dos años de relación con Barón.

La pareja comenzó a finales de 2016 y se separó luego de un intenso año.

Jimena conoció a Delpo a mediados de 2016

Jimena, 34, es un año más grande que el tenista

Por otro lado, habló de su aprendizaje en las relaciones amorosas. “Yo tuve varias novias y creo que también a medida que voy creciendo, voy cambiando y mejorando como persona. Cada relación que tuve fue totalmente distinta y si tuve novias famosas, con lo perfil bajo que soy, hasta me sorprendía a mí. Pero como es el amor uno no puede planear las cosas y siempre tuve relaciones muy lindas” dijo Delpo.

El tenista generó un gran vinculo con el hijo de la cantante (7)

También confesó que se siente un tipo con suerte de las parejas que tuvo a su lado. “Con el tiempo uno va aprendiendo y tomo todo como un lindo recuerdo. En la pandemia tuve otra relación. Tuve la suerte de siempre estar acompañado de buenas mujeres, trabajadoras, sensibles, independientes, que me dejaban libre para lo mío y me acompañaban desde el lugar que podían. Tuve parejas que me enseñaron mucho a mí y aprendí cómo yo, que demandaba mucho viajando todo el año, podía acompañar” cerró Juan sobre el tema, sincerándose por la dificultad que siempre le trajo viajar todos los meses.

LA RELACIÓN CON JIMENA

A finales de 2016, comenzaron los rumores de un acercamiento del tenista con la actriz. Fue recién en abril de 2017 que ambos oficializaron y mantuvieron su relación durante casi dos años, hasta 2018. Siempre se los vio muy unidos junto al hijo de Barón, Morrison, en donde publicaban videos jugando con el nene y compartiendo lindos momentos. Luego de su ruptura, Del Potro tuvo otra novia famosa: Sofia Jujuy Jiménez, con quien a los dos años se separó.