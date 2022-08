José María Muscari grabó en la playa a un desconocido y él lo escrachó en redes por “sexualizarlo”

José María Muscari se tomó unos días de vacaciones y viajó a Europa, donde está recorriendo diferentes países. Pero el reconocido director teatral se vio envuelto en una polémica cuando grabó con su teléfono a un desconocido sin su consentimiento y lo subió a sus redes, por lo que tuvo que salir a pedir disculpas cuando la persona se enteró.

A través de su cuenta de Twitter, el joven denunció que Muscari y su amigo, Diego Rinaldi, lo grabaron mientras tomaba sol en la playa sin su permiso. Pero no solo le molestó la violación a su privacidad, sino también los comentarios que hicieron sobre su cuerpo.

José María Muscari se vio envuelto en una polémica.

“Ayer mientras estaba en la playa este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome, por favor, ayúdame a denunciar”, escribió Alex, un español que estaba en la misma playa que Muscari vacacionando.

Además, contó cómo se enteró que Muscari lo había utilizado para hacer contenido para sus redes. “El tipo ha tenido tan mala suerte que hablemos español y un conocido nos ha pasado el video”, escribió el joven español al mismo tiempo que remarcó que lo tenía identificado y que se trataba del artista argentino.

En el video de la polémica, que el director compartió en sus historias de Instagram, se escucha que su amigo le advierte: “Yo tengo respeto por mi pareja, pero hay uno que tiene un tobul... lo tiene como muy para arriba”.

“¿Qué es un tobul? Un bulto... ¿Eso estás mirando? Esto es lo que vos querías que yo observe. Pero pasa que subió la pierna. No sé para donde enfocar”, le responde Muscari mientras enfocacon su celular a dos jóvenes que estaban a la orilla del mar. “Bueno, que la baje porque es algo monstruoso”, acotó Rinaldi.

José María Muscari le pidió disculpas al joven español que grabó sin su consentimiento

El joven también denunció que no solo lo hizo con él sino que también filmó a otros hombres que estaban en la misma playa. “Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos/videos a desconocidos sin su consentimiento y menos para soltar comentarios babosos”, escribió en Twitter.

Al ver esto, un usuario argentino salió a defender a Muscar y lo excusó: “Quien te ha filmado es una persona muy buena que tiene un gran corazón y que juega mucho con ese tipo de humor y libertad de mostrarse cómo él es”.

“Que sea buena persona no le da derecho a filmarme sin mi consentimiento y menos con comentarios desagradables, yo sólo estaba tranquilo en la playa. Si espero unas disculpas, pero el humor no justifica nada. Puedes hacer humor de cómo están los tipos en la playa, pero no involucra a personas reales”, aseguró, muy enojado.

Los tweets llegaron a Muscari y no dudó en pedir disculpas: “Recién leí esto y por supuesto que te pido disculpas, jamás mi intención es exponer a nadie, mis redes no van por ahí , mala mía. Tenes razón, no debería haber enfocado mi cámara hacia tu sector, sino hacerlo con la gente que lo estábamos haciendo. Disculpas”.

“Me alegro que haya llegado a ti para que pidieras disculpas, la broma está bien, enfoque a gente desconocida sin permiso, no. Gracias “, comentó el español. “Gracias a vos. Te reitero mis disculpas y si venís a Argentina estás invitado a ver mis obras acá”, cerró el creador de SEX.