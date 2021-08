José María Muscari contó que su padre creía que era el amante de Mónica Ayos

José María Muscari nunca tuvo problemas en hablar de su sexualidad públicamente. No tiene prejuicios ni tabúes y eso lo demuestra en cada uno de sus espectáculos, sobre todo en SEX. Sin embargo, nunca pudo tener una charla profunda al respecto con su papá, quien murió creyendo que era heterosexual y que tenía un affaire con Mónica Ayos.

Todo comenzó en 2008, cuando el artista dirigió la obra En la cama, protagonizada por Gerardo Romano, Viviana Saccone, Walter Quiróz y la esposa de Diego Olivera, quien por primera vez se animó a hacer un desnudo sobre las tablas.

“Ella contó, creo que fue en el programa de Mirtha Legrand: ‘Muscari un día me lo propuso y viste como es Muscari, él te convence...’. Yo era pendejo, tendría 25 años. Y mi papá, que miraba la televisión, se hizo la película de que yo la había convencido porque tenía algo con ella. Mi papá era verdulero. Y la gente del barrio venía a su verdulería y lo felicitaba porque yo dirigía una obra exitosa. Pero él decía: ‘Lo que pasa es que mi hijo anda con Mónica Ayos”, explicó José en una entrevista en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.

José María Muscari y su relación con su papá

Por otra parte, el director explicó por qué nunca pudo contarle a su padre cuál era su orientación sexual. “Yo creo que los padres siempre saben en su interior. Mi mamá, obviamente, sí. Pero mi papá, que falleció hace doce años, nunca me preguntó. Entonces, siempre me pareció muy violento decirle: ‘Che, papá, mirá que soy gay’. Si no me lo preguntaba, me parecía que era muy violento decírselo”, expresó.

Y remató con humor: “Vamos a ser sinceros: yo hasta los 22 o 23 años estaba con mujeres. Pero no hacía falta mucha ciencia para darte cuenta de que era gay...¡No tenías que ser un visionario!”. Eso sí, cuando estuvo en pareja con un médico, su papá lo conoció pero creía que era solo un amigo.