Jimena Barón le hizo una broma pesada a su novio y pasó vergüenza en Disney: “Está odiado”

Jimena Barón viajó a Disney con su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Morrison Osvaldo. La actriz comparte a través de sus historias y publicaciones de Instagram los mejores momentos de su viaje familiar, por lo que no dudó en mostrar la sorpresa que le tenía a su novio por su cumpleaños.

La cantante emocionó a sus seguidores al compartir cómo le contó a su hijo la sorpresa de que regresaría a los parques de Disney. Y este martes se divirtieron con ella al ver el regalo que le tenía preparado a Matías, quien odia cumplir años.

La Cobra contó que a su pareja no le gusta cumplir años, y mucho menos no tolera que le digan “feliz cumpleaños”. Ante esta situación, pensó en un regalo divertido para que este día no pase desapercibido para ellos y ni para nadie en Disney.

En Argentina, Jimena Barón hizo hacer tres remeras: en la de él se puede leer “It’s my bday” (es mi cumpleaños) y en la de ella y la de Momo, “It’s his bday” (es su cumpleaños). Lo divertido es que tenía la cara de Palleiro con orejas de Mickey y bonete.

“Él odia su cumpleaños, no le gusta que le digan mucho feliz cumpleaños, así que le mandé a hacer esto. En Disney lo van a volver loco y le van a decir Happy Birthday todo el tiempo”, aseguró entre risas, al respecto de la pícara sorpresa.

Pero a Matías no le causó mucha gracia al principio, porque apenas pisaron el parque empezó a recibir saludos de desconicidos. Incluso, en la puerta de ingreso al lugar, el personal de seguridad lo felicitó y aseguró que “amaba” su remera. Finalmente, se sumó a la “joda” de su novia y se divirtieron los tres en este día especial.

Jimena Barón y el regalo polémico que le hizo a su novio.

Jimena Barón emocionó con la sorpresa que le dio a su hijo

La cantante compartió los videos de la secuencia en la que “engaña” a su hijo al decirle que tendrían una reunión laboral en la que les iban a ofrecer hacer juntos una publicidad de ropa. Y en la charla casual, le advirtió que sería por videollamada.

Lo cierto es que La Cobra tenía un cómplice en Miami, quien fingió ser quien los contrataría, pero luego le dio la noticia a Morrison de que viajará a Disney con mamá.

Primero le preguntó si quería hacer la publicidad y cuando el niño accedió, le comentó que no era ese el fin del llamado, sino que él viera en lugar al que iba a viajar con su madre.

“Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”, comentó Jimena en el posteo.

“Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”, contó sobre el tiempo que pasó hasta que Momo le creyó que viajarían.