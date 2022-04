Jimena Barón habló por primera vez de su novio Matías Palleiro y la posibilidad de casarse

La nueva etapa de Jimena Barón la coloca en un lugar de privacidad, anonimato y sinceridad. Conocida por compartir gran parte de su intimidad en las redes sociales, la cantante y actriz dio vuelta la página y ahora mantiene una vida bastante alejada del ojo crítico.

Así lo ha llevado adelante con su nuevo noviazgo con Matías Palleiro, con quien lleva meses saliendo, aunque poco se conoce de su vínculo. Aunque ello no ha sido para nada un impedimento para que la pareja disfrute de su tiempo juntos e incluso han aprovechado este anonimato para viajar y pasar tiempo en solitario.

Jimena Barón habla de su relación

Recién ahora la actriz argentina se ha animado a revelar algunos detalles de su relación con el especialista en comunicación.

“Yo creo que tengo novio chicas. Les doy esta primicia. O sea, no hubo una pregunta, pero eso les iba a decir... ¿Ya está no?... No es necesario, ya está”, comenzó diciendo Jimena cuando asistió de invitada al podcast “Drag Love”, conducido por las drags Dyhzy, Lady Nada y Fabrii Watson.

La cantante ha mantenido su romance en silencio durante varios meses y por primera vez habla en detalles.

Ante el comentario de Dyhzy: “Yo necesito saber qué somos”, Jimena Barón respondió: “Bueno, pero yo estoy hace un montón. Mirá que yo de acá me voy a la casa. Le pregunto”. Y la influencer agregó que le resulta extraña e incluso hasta infantil que deba haber una pregunta. “Un poco me gusta cuando es obvio que sí”.

¿Y los planes de casarse?

“Bueno, pero falta el anillo”, bromeó Lady Nada y Barón respondió: “No sé si me casaría chicas. Es como un’ toda la vida’ que es todo ilusión. Porque cómo sabes que es toda la vida”.

Luego, la ex de Juan Martín Del Potro confesó: “Soy mucho más estructurada y tradicional de lo que parezco. De hecho, voy de vínculo en vínculo. No estuve sola”.

Jimena Barón y Matías Palleiro.

Las drags también hablaron de la sexualidad y catalogaron a la actriz como sexy, a lo que Jimena respondió: “Yo soy medio hot. Vivo caliente, la verdad es esa. Nunca rechazo los momentos. Siempre es una buena idea. Para mí el sexo siempre está bien, siempre suma (...) Yo concilio, la piel sino se me pone fea... todo está mal en mi vida sin sexo. Me hace bien y siempre estoy dispuesta”, reveló la cantante entre risas.

¿Quién es Matías Palleiro?

Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón, es licenciado en Administración de Empresas y, además, tiene un postgrado en Management Deportivo. Es un apasionado por el deporte y actualmente trabaja como agente comercial.

El empresario es el CEO fundador de Team Tulaga, un equipo de marketing especializado en Branding y Comunicación.

Y si bien suma una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, mantiene su vida privada bastante resguardada y con un perfil bajo.