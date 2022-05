Intrigante posteo de Nicole Neumann con un mensaje que podría ser para Mica Viciconte

Los casos de coronavirus han repuntado en el país y los famosos no se quedan afuera. Nicole Neumann fue una de las que contrajo la enfermedad al ser contacto estrecho. Micaela Viciconte dio a conocer la noticia al escracharla y realizar una fuerte acusación en sus redes luego de que la modelo expusiera a su bebé recién nacido.

Tras el escándalo virtual, la ex de Fabián Cubero subió a sus historias de Instagram un antiguo tweet del bailarín Jorgito Moliniers que una cuenta de fans de Nicole dio a conocer, según Diario Show.

Nicole Neumann y Mica Viciconte

“¡Hay cosas que no se hacen, se nace! ¡Dormir con la imagen más bella del Universo, le duela a quién le duela!”, dice el mensaje que acompaña una foto retro de la panelista de “Los 8 escalones del millón”.

El posteo en las historias de Instagram de Nicole Neumann

Pero lo que llamó la atención fue que la cuenta, en varias ocasiones, difundió mensajes en contra de la ganadora de “MasterChef Celebrity 3″ y siempre se mostró a favor de Nicole. De todos modos, la modelo nunca se dispuso a “likear” sus comentarios ni repostearlos, hasta ahora.

La reacción de Nicole Neumann ante las críticas de Mica Viciconte

esde que Micaela Viciconte está en pareja con Fabián Cubero, se vive una tensión constante entre la influencer y la ex del jugador, Nicole Neumann. Esta vez no fue la excepción, ya que a días de dar a luz al pequeño Luca, Mica utilizó sus redes sociales para decirle de todo a la modelo, luego de que esta tuviera un gesto que estuvo mal visto.

Todo estalló cuando Estefi Berardi reveló que Neumann, dio positivo de Covid y la campeona de MasterChef Celebrity 3 no tardó en expresar su enojo al asegurar que la modelo no tomó los cuidados pertinentes y pese a tener síntomas decidió mandar a sus hijas con su padre sin tener en cuenta que en su casa habita un recién nacido.

Mica y Luca junto a Cubero y las hijas de él con Nicole: Allegra, Indiana y Sienna. (Instagram Mica Viciconte)

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás”, escribió Mica en una historia en su cuenta de Instagram, notablemente enojada.

(Instagram Mica Viciconte)

En la siguiente historia, la mediática continuó manifestando su malestar: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera nos cuidamos todos”. Y continuó: “Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, sentenció furiosa la pareja de Cubero.

El posteo de Nicole Neumann en Instagram.

Ante esta particular manera de expresarse, Neumann tuvo una particular reacción en su cuenta de Instagram, donde grabó un video en el que confirmó que dio positivo de Coronavirus y, posteriormente, compartió una sugerente publicación que se refería a su signo zodiacal, pero que en el fondo parecía una respuesta a la influencer: “Escorpio. Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de eso va la vida, no como otros, que no tienen idea de nada...”.