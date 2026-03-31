Ingo Froböse, científico deportivo: "el azúcar desempeña un papel importante en el rendimiento físico"

Salud. El consumo diario de azúcar genera dudas y preocupaciones. Un científico indica que dejar de consumirla de golpe no siempre es la mejor decisión.

El azúcar suele estar en el centro del debate cuando se habla de alimentación saludable. Sin embargo, más allá de su mala reputación, su consumo no es completamente negativo. De hecho, un experto advierte que eliminarla de forma abrupta puede generar efectos inesperados en el organismo, ya que cumple funciones importantes en el rendimiento físico y mental.

Entender qué provoca su consumo diario y por qué no conviene suprimirla por completo permite adoptar una relación más equilibrada con este componente tan presente en la dieta moderna.

consumo de azúcar El problema no radica en el azúcar en sí, sino en la cantidad y la frecuencia. WEB Qué le pasa al cuerpo cuando se consume azúcar todos los días Consumir azúcar de forma habitual tiene efectos tanto positivos como negativos en el organismo. Por un lado, funciona como una fuente rápida de energía, lo que la convierte en un recurso clave en momentos de alta demanda física o mental. Según el especialista alemán Ingo Froböse, este componente actúa como un “combustible maestro” para el cuerpo, especialmente en situaciones de esfuerzo. Además argumenta que ”el azúcar desempeña un papel especialmente importante en el rendimiento físico”.

En el ámbito deportivo, por ejemplo, los atletas de resistencia utilizan azúcar en etapas finales de competencias como maratones para activar sus últimas reservas de energía. Este mismo principio se traslada a la vida cotidiana: cuando baja la concentración o aparece el cansancio, el cuerpo suele pedir algo dulce como forma de recuperar energía rápidamente.

por ejemplo, los de resistencia utilizan de competencias como para activar sus últimas Este mismo principio se traslada a la cuando o el cuerpo suele pedir algo dulce como forma de recuperar energía rápidamente. Además, el cerebro también depende en gran medida de la glucosa para funcionar correctamente. Por eso, pequeñas cantidades de azúcar pueden ayudar a mejorar el enfoque y el rendimiento mental en momentos clave.

también depende en gran medida de la para funcionar correctamente. Por eso, pueden ayudar a mejorar el y el en momentos clave. Sin embargo, el consumo excesivo y constante, especialmente a través de alimentos procesados, puede generar efectos negativos como aumento de peso, picos de glucosa en sangre y una mayor dependencia de sabores dulces. En una segunda instancia, el problema no radica en el azúcar en sí, sino en la cantidad y la frecuencia con la que se consume. Cuando no hay control, sus efectos negativos pueden superar ampliamente sus beneficios, afectando la salud a largo plazo.

consumo de azúcar La restricción absoluta puede derivar en episodios de consumo excesivo. WEB Por qué no es recomendable eliminarla de forma abrupta A pesar de sus riesgos, eliminar el azúcar por completo de un día para el otro no es una estrategia recomendada . El cuerpo está acostumbrado a utilizarla como fuente de energía, por lo que su ausencia repentina puede generar fatiga, irritabilidad y falta de concentración.

eliminar el azúcar por completo de un día para el otro . El cuerpo está acostumbrado a utilizarla como por lo que su puede generar y Además, el azúcar también cumple un rol importante en el disfrute de la alimentación. Un pequeño postre o un gusto dulce ocasional forman parte del equilibrio emocional y del placer asociado a la comida, algo que también influye en el bienestar general. Según Froböse, la clave no está en la abstinencia total, sino en encontrar un punto medio. Los carbohidratos, dentro de los cuales se encuentra el azúcar, son fundamentales para el funcionamiento del organismo, ya que aportan la energía necesaria para afrontar las actividades diarias.

consumo de azúcar WEB El azúcar no es simplemente un enemigo ni un aliado absoluto: es un componente que debe manejarse con criterio. Consumida en exceso puede generar problemas, pero en cantidades moderadas cumple funciones importantes en el organismo.