Horóscopo chino: el 17 de febrero llega el Caballo de Fuego y febrero 2026 se vuelve un punto de quiebre

Febrero de 2026 se presenta como un mes bisagra en el Horóscopo Chino , donde el análisis profundo de la Serpiente llega a su fin para dar paso a la velocidad del Caballo de Fuego. Este cambio abrupto de energía no permite neutralidad: o te adaptás al ritmo frenético que comienza el día 17 o las consecuencias del estancamiento serán inevitables.

Hasta el 16 de febrero , el calendario lunar todavía transcurre bajo la influencia de la Serpiente , un periodo ideal para la introspección y el cierre de procesos pendientes. Sin embargo, la llegada del Caballo de Fuego el 17 de febrero marca el inicio del año 4724 , rompiendo con la inercia y acelerando todos los procesos vitales.

Esta combinación de animal y elemento no se producía desde 1966. El Fuego amplifica la naturaleza impulsiva del Caballo , lo que se traduce en un año de decisiones rápidas, búsqueda de independencia y una transformación que no admite postergaciones.

La transición energética será poderosa. Quienes logren canalizar este impulso con estrategia tendrán un inicio de ciclo sólido, pero actuar desde la ansiedad podría ser un error fatal. La clave antes del 17 es planificar y fortalecer el enfoque interno para no ser arrastrado por la intensidad del nuevo ciclo.

Caballo: Es su año protagónico. Tendrá impulso para proyectos nuevos, pero corre el riesgo de agotarse por sobreexigencia.

Rata : Deberá reorganizar sus finanzas de inmediato. El Caballo rompe sus esquemas de control y la obliga a asumir riesgos.

Tigre: Se verá favorecido en liderazgo y valentía, aunque debe cuidar de no ir demasiado lejos sin límites claros.

Búfalo: Es el signo más tensionado por la rigidez. Deberá flexibilizar sus estructuras o enfrentar quiebres forzados.

Los signos que protagonizan el cambio: oportunidades en amor y dinero

En el plano sentimental, febrero resulta clave para dejar atrás las dudas. Cuatro signos están mejor posicionados para recibir noticias relevantes en el amor: el Caballo, con propuestas claras; el Dragón, que encontrará respuestas a conversaciones pendientes; la Cabra, que renovará su confianza tras un periodo de incertidumbre; y el Chancho, que recibirá una sorpresa que modificará su escenario afectivo.

Para la economía, el Mono y la Rata podrían experimentar acuerdos financieros favorables. No obstante, la recomendación general para todos los signos es evitar gastos innecesarios y decisiones económicas impulsivas durante la segunda quincena del mes.

image

El ritual obligatorio del vinagre y los colores para atraer abundancia

Para recibir la energía del Caballo de Fuego sin obstáculos, el Feng Shui recomienda una limpieza energética previa al 17 de febrero. El vinagre es el elemento clave por su capacidad de neutralizar vibraciones negativas y disolver lo estancado.

Cómo realizar el ritual del vinagre:

Colocar tres gotas en la entrada del hogar para permitir que la prosperidad cruce el umbral.

Limpiar el espacio debajo de la cama para liberar miedos vinculados a preocupaciones económicas.

para liberar miedos vinculados a preocupaciones económicas. Aplicar vinagre en las coladeras y detrás de la puerta del baño para evitar la fuga de energía vital o Chi.

Además de la limpieza, el uso de colores específicos potenciará la suerte en este ciclo. Se recomienda vestir de rojo para ahuyentar la mala fortuna, o usar detalles dorados y amarillos para atraer estabilidad financiera y reconocimiento profesional durante todo febrero.