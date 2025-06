Hallan en el Caribe un barco hundido con un tesoro de 16.000 millones de libras

Las almohadas viejas, no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlas

Oro, plata y piedras preciosas en el fondo del mar

Entre los objetos hallados hay monedas de oro y plata, perlas, esmeraldas y porcelana china del período Kangxi (1662–1722). Uno de los elementos clave para confirmar la identidad del galeón fueron monedas acuñadas en 1707 en la Casa de la Moneda de Lima, Perú.

"Este conjunto de evidencias corrobora la identificación del naufragio como el Galeón San José", afirmaron los investigadores en el informe oficial.

Confirmación arqueológica con tecnología de última generación

Para lograr este descubrimiento arqueológico, los expertos utilizaron drones submarinos que registraron imágenes detalladas de los restos esparcidos en el lecho marino. Allí se observan cañones con inscripciones de 1665, cerámica antigua y las ya mencionadas monedas, conocidas como macuquinas.

"Este hallazgo representa una oportunidad única para explorar un sitio arqueológico subacuático y profundizar nuestra comprensión del comercio y las rutas marítimas coloniales", agregaron los investigadores.

Una batalla legal por la propiedad del tesoro

El hallazgo también reabre un antiguo conflicto: ¿a quién le pertenece el tesoro?

Colombia, España, Perú, comunidades indígenas, descendientes de antiguos mineros y hasta una empresa privada llamada Sea Search Armada (antes Glocca Morra) reclaman derechos sobre los restos.

La firma estadounidense asegura haber hallado el naufragio en 1981, aunque los investigadores sostienen que el punto de localización actual difiere por uno o dos kilómetros.

El tesoro, por ahora, seguirá en el fondo del Caribe

La recuperación del contenido no será inmediata. El equipo explicó que los objetos no serán extraídos hasta que se realicen estudios no invasivos que caractericen completamente el sitio arqueológico. La profundidad —varios cientos de metros— impide la intervención humana directa.

Además, según afirmaron, "las monedas son artefactos cruciales para datar y comprender la cultura material, particularmente en contextos de naufragios".