Guillermo Andino se despidió de América

Luego de casi dos décadas que Guillermo Andino se puso al frente de América Noticias, sin imaginar que sería la figura destacada, una marca registrada, llegó la confirmación de que los mediodías serían desarrollados en una nueva propuesta por parte de las autoridades del canal.

Este viernes, en el último bloque del noticiero, Andino se mostró completamente emocionado al recordar que “yo en América soy feliz, he sido feliz y pretendo el día de mañana, porque América no es solo América aire, sino que es un equipo de gente, es un grupo, una corporación, seguir siéndolo”, dando a entender que pese a ser el final de una historia de casi 20 años, deseó continuar ligado al grupo.

“Estuve dos años, me fui cinco años al 13 y volví acá y me quedé. Volví acá para hacer Va por vos que duró dos años y arrancamos el noticiero que hicimos 19 años, estuve con Mónica (Gutiérrez), hice mucho el mediodía con muchas compañeras y lo termino haciendo con vos”, recordó sobre su paso por la televisión, acompañado por una también emocionada María Belén Ludueña.

“¿Cómo se puede resumir esto?”, continuó, “con una sola palabra, ‘gracias’. Gracias a los que están detrás de cámaras, a los cámaras, y no voy a nombrar, porque si te olvidás de una es injusto, pero probablemente tenga que decir ‘gracias’ con nombre y apellido al doctor Daniel Vila, por dar laburo, porque dar laburo es un gesto de generosidad que yo lo quiero destacar”

Además, el reconocido conductor también aseguró que se siente “feliz de trabajar en un lugar en el que uno se siente como en casa. Y también es momento para agradecer a las personas que tuvieron criterio para elegirte, la veo acá a Fernanda Merdeni (gerente de programación), gracias por estar acá en el piso. Me quiero acordar de Liliana Parodi y de tantas otras personas”.

Con respecto a su futuro, el periodista deslizó que “América no es solo aire, tiene muchísimo para ofrecer y hay una idea dentro del grupo que lo estamos charlando. Acá hay una señal de noticias que es maravillosa que tiene profesionales muy destacados y quiere seguir creciendo aún más. Hay una posibilidad, o estamos hablando, estamos encaminados. Esto se termina el 23 de diciembre, pero veremos si ésta seguirá siendo mi casa. Todo depende de los dos lados, y hay voluntad. Yo me despido de América, del noticiero. Siempre me preguntaron cuál es mi mejor producción en la vida, y mi mejor producción es mi familia, es mi sostén”.

Guillermo Andino se despidió del noticiero de América. (captura video)

Tras la confirmación, se supo que el horario que actualmente comandaba junto con María Belén Ludueña será ocupado por un ciclo de entretenimientos, por lo que el conductor decidió que era el momento de comenzar a escuchar propuestas desde otros canales, aunque hasta el momento no se encuentra definido si estará en la pantalla próximamente.

Pero claro, al margen de la televisión, sus obligaciones laborales van mucho más allá, y entre otras cuestiones, también, el poder descansar junto con su mujer, realizar un viaje previsto para abril próximo en un destino del exterior del que no brindó más detalles.