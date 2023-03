Guillermina Valdés habló de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli tras las polémicas declaraciones de Cande Tinelli

Las declaraciones de Cande Tinelli en LAM generaron un tenso ida y vuelta en redes, lugar en el que Guillermina Valdés decidió expresarse. Todo esto, luego de que la hija de su ex, Marcelo Tinelli, opinó sobre la relación que mantuvo con su padre y sobre los hijos de la modelo y Sebastián Ortega.

Candelaria decidió llamarse al silencio tras desatar un polémica con sus dichos en el programa de Ángel de Brito, donde había ido como angelita invitada. Allí, blanqueó que no tenía una muy buena relación con la empresaria y destacó que sentía que ella no le hacía bien a su papá.

En otro momento de la nota, se diferenció ella y a sus hermanos de los tres hijos que Guillermina Valdés tuvo con el productor: Dante, Paloma y Helena. Al hablar de ellos, deslizó que no fueron agradecidos con Tinelli, ya que él “les dio todo” y habló de educaciones diferentes.

“Estamos criados de distintas maneras, otros valores. Somos muy educados y agradecidos y no veíamos lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo (a los hijos de Valdés) y había muy poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos mis hermanos”, fueron las palabras de la cantante.

Las palabras de Cande Tinelli trajeron repercusiones y Marcela Tauro habló en Intrusos del tema. Allí, comentó que Sebastián Ortega, en su momento, no se hizo cargo de la cuota alimentaria de sus hijos y el que enfrentó todos esos gastos fue Tinelli.

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.

“Ella dijo que mantenía todo. A mí me llegó eso de que Tinelli pagaba todo. Con ‘pagaba todo’ me refiero a que (Sebastián) Ortega, en su momento, no habría pasado la cuota. No sé cómo sería la cosa pero Tinelli pagaba lo de él y lo de Ortega”, afirmó la periodista.

“Para mí, yo siento que esto es de plata. Cuando vuelva de Mar del Plata, Guillermina tiene que entregar el departamento (de Le Park, propiedad de Marcelo Tinelli) y no me parece mal que haya decidido eso. Le da una casa, pero el problema era ese departamento”, cerró la panelista.

Guillermina Valdés desmintió todo y Candelaria salió al ataque

Tras las declaraciones de Cande Tinelli y luego de Marcela Tauro, Guillermina Valdés volvió a usar su Twitter para desmentir lo que se dijo sobre Sebastián Ortega.

“No puedo estar desmintiendo todo y aclarando lo que se dice, pero quiero compartir, (ya que hay otras personas involucradas) que nunca les faltó nada en lo económico a mis hijos. Sebastián, su papá, siempre estuvo presente para que reciban la mejor educación y cuidado”, comenzó su descargo.

Guerra entre Cande Tinelli y Guillermina Valdés.

“Y Marcelo es el mejor padre que Lorenzo puede tener, y también ha sido muy generoso y amoroso con mis hijos. Eternamente agradecida”, agregó.

Por su parte, Candelaria reposteó a Daniel Ambrosino y las declaraciones que la modelo hizo públicas sobre sus ex y solo se limitó a sumar un “meme” que expresa: “¿Qué?”.

Guerra entre Cande Tinelli y Guillermina Valdés.