Guía para elegir un aire acondicionado eficiente y confortable para el hogar

El aire acondicionado es un aparato indispensable sobre todo en el verano

Elegir un aire acondicionado adecuado es clave para mantener la comodidad en el hogar y reducir el gasto energético. La decisión correcta depende del tipo de equipo, la potencia necesaria, la instalación y el nivel de ruido, aspectos que influyen directamente en la eficiencia y el confort diario.

Antes de realizar la compra, es fundamental analizar distintos factores técnicos y normativos. Desde la OCU destacan que planificar la elección ayuda a evitar sobrecostos futuros y problemas estructurales. Revisar la potencia, la clase energética, la ubicación de las unidades y el aislamiento del hogar permite obtener un rendimiento óptimo sin comprometer el presupuesto.

Aire acondicionado El aire acondicionado es necesario tener asesoría técnica para no tener problemas al momento de la instalación. Gentileza Tipos de aire acondicionado: ¿Cuál conviene? Existen diferentes tipos de sistemas de climatización. Los split fijos son los más comunes, con una unidad interior y otra exterior, mientras que los multi-split permiten conectar varias unidades internas a una sola externa. También están los portátiles, que facilitan la movilidad y no requieren obra, aunque suelen ser menos eficientes y más ruidosos. La OCU recomienda evaluar las necesidades reales del hogar antes de decidir, considerando el número de ambientes a climatizar y la prioridad entre eficiencia y portabilidad.

La instalación depende de la infraestructura de la vivienda. La unidad exterior suele ubicarse en terraza, techo o fachada, y se requiere prever la canalización y un desagüe para la condensación. Además, es necesario cumplir la normativa de la comunidad de propietarios y regulaciones municipales, para garantizar que la instalación sea legal y segura.