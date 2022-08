Grave denuncia contra Wanda Nara por trata de personas y reducción a la servidumbre: ¿puede ir presa?

María Carmen Cisnero Reboledo, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, denunció formalmente a la empresaria, su madre y a su marido tras el escándalo que se desató luego de que trascendió que la mujer habría trabajado en pésimas condiciones durante su estadía en Europa.

La mujer trabajó durante varios años para Wanda e Icardi y se encargó de cuidar la casa de campo que tienen en Milán y otras propiedades de los mediáticos. Pero los acusa de no haberle pagado en dos años y medio por sus servicios por lo que pretende llevarlos a la Justicia por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

La primera historia de Wanda Nara sobre su empleada.

Carmen contrató al abogado Alejandro Cipolla, quien representa a famosos como L-Gante, Alex Caniggia y Morena Rial. Fue el letrado quien se encargó de asentar la denuncia ante la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal para que se sortee un juzgado federal, con el objetivo de que se investiguen estos delitos denunciados.

En la denuncia dejaron asentado: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.

Wanda Nara y Carmen, su exempleada doméstica, enfrentadas en la Justicia.

La denuncia judicial gravísima contra la empresaria, el futbolista y la mamá de las hermanas Nara sería tratada en Comodoro Py, dado que la trata de personas es un delito federal y los denunciados podrían ir presos.

“Vamos a solicitar que la notificación sea cuando Wanda arribe al país, que será el 28 de este mes, y la esperará una cédula de notificación con la policía aeroportuaria”, dijo Cipolla en diálogo con Daniel Ambrosino.

Carmen apuntó contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara.

Organizan una marcha en contra de Wanda Nara

Un grupo de empleadas domésticas organizó una marcha en contra de la empresaria y en defensa de la mujer que trabajó en su casa de campo de Milán. Decidieron alzar su voz en defensa de su colega quien comentó que trabajar con Wanda y Mauro Icardi fue un “calvario”.

Daiana Carolina González es la líder de la asociación que decidió salir en defensa de Carmen y buscan adeptos. La mujer habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio detalles de la convocatoria.

“Estoy bastante indignada y lo que hizo Wanda me parece nefasta su actitud y me parece nefasta ella, estas cosas no pueden pasar con la cantidad de plata que tiene”, manifestó contundente.

Wanda Nara, a la vangaurdia de las tendencias: pantalones cargo y tacos

“Wanda Nara vende un personaje y esta actitud es totalmente inhumana, de tratar a una mujer así y dejarla totalmente incomunicada, tenemos un contacto en común con Carmen y ella ha contado cosas de las que ustedes saben y nosotros decidimos hacer esto público para que estas cosas no pasen más, hoy es Carmen, mañana puedo ser yo y es en todo el mundo”, agregó.

“Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable. Y no es algo puntual contra Wanda, solo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente”, lanzó.

Así es la casa de campo de Wanda Nara y Mauro Icardi de Milán.

“Por el momento no nos respondió nadie del gobierno para declararla no grata, vamos a ver si seguimos encontrando gente y lo estamos viendo, lo vamos a seguir. Yo creo que vamos a poder tener un contacto con el presidente y llegar a un acuerdo favorable, defendiendo a la profesión y a Carmen”, cerró González.