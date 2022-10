Gran Hermano: una participante se cansó de las cámaras y se bañó desnuda

Gran Hermano ya causa sensación a sólo dos días de su estreno. Varios de sus participantes ya han generado polémica al mostrar sus cartas de juego y contar sus historias de vida.

Como es el caso de Mora Jabornisky, una participante misionera que ingresó al recinto con la intención de permanecer bajo la estrategia de “romper las reglas” y su primera acción la pintó de pie y cara.

Mientras se encontraba en el patio de la famosa casa, confesó a unas de sus compañeras lo que había hecho a la hora de bañarse. Fue María Laura Álvarez quién indagó sobre cómo había ingresado a la ducha: “Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”.

“Me terminé bañando en bolas”, dijo Mora Jabornisky tras su primera ducha en la casa de Gran Hermano.

Sin más rodeos, Mra contestó: “Pará, pará, en plena ducha dije: ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’. Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije: ‘Se va a la pu...’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bolu..., porque dije ‘ya fue, se van a la pu...’. El que quiera mirar, que mire”.

Quién es Mora Jabornisky

La posadeña Mora Jabornisky fue la cuarta participante en ingresar a la Casa de Gran Hermano, el reality que volvió a la pantalla de Telefe después de 10 años.

Mora tiene de 21 años antes de ingresar a la casa contó que le gusta “hacerse la linda”. “Sé que soy muy linda y me gusta histeriquear”, expresó y acotó que si bien está de novia con Sebastián, su relación es abierta.