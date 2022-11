Gran Hermano: Lola Poggio, la hermana de Julieta, destrozó en las redes a La Tora y Juliana

Julieta de Gran Hermano fue una de las principales “víctimas” del complot que hicieron entre Juliana Díaz, “La Tora” y Juan. Por lo que la hermana de Julieta salió a destrozar en las redes a ambas participantes.

La actitud molestó no solo a los fans de Julieta, sino también a su hermana Lola, que se expresó su cuenta de Instagram para apuntar en contra de las jugadoras que la podrían haber perjudicado.

“Ese complottt. Más obvio plis”, dijo en sus stories. “Y encima creen que hacen el juego más inteligente. A ver chicos los graban 24/7 se acuerdan? Media pila, ser mala leche no es jugar bien”, agregó.

La hermana de Julieta criticó a la Tora y Juliana

Más criticas de Lola a las dos de las chicas de la casa

“Necesito decirle a Julieta que Juliana y la Tora son víboras. Porque con ella la caretean y no se da tanto cuenta (un poco sí)”, añadió.

“Voy a intentar pasarle el pensamiento, ¿algún tip?”, preguntó a sus seguidores. Y cerró: “Dios, exploto de bronca. Actrices de primera. Se hacen las bolu... y les dicen que fue Alfa”.

Lola Poggio se las agarró contra dos participantes

Lola tiene más de 230 mil seguidores en esa red social, ya que desde muy chica se dedica a la actuación, además de ser bailarina y modelo.

A los seis años debutó en Solamente vos, la popular tira de Pol-ka protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, en la que interpretó a la hermana menor de la familia.

Luego, también tuvo otros papeles, como por ejemplo en la película Las Inéses, junto a Luciano Cáceres y Brenda Gandini, y en ‘Argentina, tierra de amor y venganza’ interpretando a Mirtha Legrand y a su hermana Goldie.

El novio de Julieta habló sobre las ganas de romance de la gente con Marcos

Lucas Bardelli, el novio de Julieta Poggio, habló sobre los rumores de romance de su pareja con Marcos Ginocchio.

El joven tomó su celular y explicó cuál es su sensación sobre las ganas que hay de que pase algo entre Julieta y Marcos.

“Hasta ahora no hablé del programa, nunca hablé de nada en realidad, pero hoy sí quiero hacerlo porque hay un montón de gente que me está preguntando...”, dijo.

Julieta se largó a llorar por su pollera

Julieta Poggio

Marcos y Julieta son los más shipeados de Gran Hermano

“Sí, obvio que fui al estudio, estaba ahí. No creo que esté haciendo nada malo en lo que estoy haciendo, Juli es mi novia y obviamente la voy a bancar por más de que ella no lo vea”.

Por otro lado, Lucca explicó: “No me molesta para nada lo de los tapes y eso, un montón de gente empezó a decir ‘yo estaba en el estudio y vi que el novio de Julieta se puso re incómodo cuando pasaron el tape’”.

“O sea, no digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”, añadió.

Asimismo, el novio de “Disney” manifestó que esta conversación ya la tuvo con su novia: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que entre el programa, era obvio que le iban a poner alguien para juntarla”.

“Porque era la única mina que estaba entrando con novio, es obvio que eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”, cerró.