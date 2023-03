Gran Hermano: Camila hizo llorar a Julieta asustándola con la entrada de una ex participante

La entrada y salida de Alfa descolocó a todos en la casa. Camila fue la menos afectada y aprovechó la situación más sacar a Julieta. Los jugadores hablaban de la posibilidad de que entre otro participante y Camila largó la bomba: “¿Y si entra Coti?.

No fue una, ni dos. La jugadora preguntó varias veces por esta posibilidad. Primero Julieta intentó pasar por alto el comentario diciendo “nos cagamos de risa”, pero no le cayó para nada bien.

Fiel a su estilo, Julieta intentó razonar con Camila diciéndole que le había molestado la forma en que hacía el comentario, como si se estuviera burlando de ella.

CAMILA Y EL PAPEL RECURRENTE DE VÍCTIMA

Camila, con cara de yo no fui, jugó la carta de la víctima y sacó el tema de su estadía en la casa. “Yo estoy encerrada igual que ustedes”, algo que no tenía nada que ver con la discusión de fondo.

Lo que Julieta le echó en cara es la falta de respeto con la que Camila se mostró al hablar de una persona con la que las cosas no terminaron para nada bien.

“Estoy tranquila, pero me afectó toda esta situación” reconoció Julieta y se puso a llorar. Romina y Nacho saltaron en seguido en defensa de la participante, que a esta altura ya no puede esconder su punto vulnerable.

Romina intentaba calmar a Julieta y de que ignore a Camila, pero la otra jugadora, en una actitud pasiva agresiva, solo decía que no había sido su intención. Siempre con carita de yo no fui. Romina no aguantó más y entre dientes deseó que Camila se vaya de la casa.

“Tu actitud era como de ‘me chupa un huevo cómo te pega a vos’” le recriminó Julieta llorando. “Yo no pensé que te ibas a poner así” dijo Camila. Ella sabía lo mal que terminaron las cosas entre Romina, Julieta y Coti. Si no hubiese querido hacer daño podría haber elegido otro participante, ¿no?