Gerardo Romano, filoso contra Viviana Canosa: “Es inimputable, se fue a un lugar sin retorno”

Gerardo Romano se ganó el cariño de nuevas generaciones por ser Antín en “El marginal”, el director de la penitenciaría Puente Viejo. Por este rol y sus opiniones respecto a la política fue invitado a la televisión y habló sin filtros de Viviana Canosa.

El artista analizó a la periodista y conductora de “Viviana con vos” y sorprendió al decir que cree que su desempeño ante las cámaras podría estar ligado a aspiraciones políticas. Y no sería una idea descabellada ya que la mediática tiene editoriales escandalosas sobre política, actualidad e incluso espectáculos.

En “Sobredosis de tv”, Romano dijo: “Lo que le pasa a esta piba no resiste el análisis, es inimputable. Se ha dinamizado, los últimos años se fue a un lugar sin retorno, sin análisis”.

“Hay que leerla dentro de su proyecto, a lo mejor quiere que Juntos por el Cambio repare en ella o (Javier) Milei repare en ella como candidata”, comentó el actor.

Viviana Canosa se refirió a su posible candidatura política

Viviana Canosa fue tapa de la revista Sábado Show, del diario El País, y la describieron como una “conductora justiciera”. Fue Pampito quien publicó en las redes extractos de la nota con la que causó sensación porque reveló sus intenciones de tener un cargo político.

“Me están estudiando para las elecciones del año que viene. No descarto ser candidata”, dijo la conductora de A24 que no se guarda ninguna de sus opiniones. Es opositora y hasta habló del Presidente de la Argentina: “Alberto Fernández es un mentiroso, un pelotudo y un hijo de p*ta”.

Viviana Canosa y su entrevista escandalosa para El País

Y luego de la publicación de la entrevista, anunció en Twitter que nada de esto se dará en el corto plazo.