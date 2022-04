Fuerte cruce entre Mariana Brey y Luciana Salazar por Martín Redrado: “No es el padre de tu hija”

Mariana Brey y Luciana Salazar se sacaron chispas en una fuerte discusión en el programa radial Polino Auténtico. Esto ocurre a pocos días de que la modelo decidiera llevar a juicio a Martín Redrado “por varios incumplimientos”.

La panelista quiso saber por qué el economista tendría que hacerse cargo de un nuevo tratamiento de fertilidad de su ex en Estados Unidos y, la falta de acuerdo, llevó a que Salazar la cruce con un tono de voz elevado, según Ciudad Magazine.

Salazar y su hija Matilda en un reciente viaje a Disney. (Instagram).

“Él puede prometerte algo y pueden pasar diez años y puede cambiar de idea”, afirmó Brey. “El matrimonio es un contrato. Uno no puede cambiar lo que acuerda”, dijo Salazar. “Vos nunca te casaste con él. Tampoco es el padre de tu hija”, le retrucó Brey.

Allí, la actriz manifestó: “¿Pero qué tiene que ver? ¿Las casadas solo tienen derechos?. ¿Qué sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija?”.

Foto: captura pantalla

“Estamos hablando de tu posibilidad de volver a ser mamá. Si no hay un papel firmado y no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es importante, trabajás y lo pagás”, disparó Mariana.

“Si vos no sabés la interna, cómo sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija, como para hablar así, y decir: ‘Che, que trabaje’. Yo no sé si estás casada, pero si tu pareja no tomaría las responsabilidades que tendría que tomar, vos también vas a salir a pelearlo. No me vengan a decir que la mujer solo tiene derechos cuando está casada”, enfatizó Salazar.

“Él tiene la responsabilidad. Lo tiene que hacer... Y no me vengan con el chicaneo de que trabaje, porque trabajo desde los 21 años”, expuso Luciana, enojada.