Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram y subió una foto al límite

En las últimas horas la conductora de LPA, Florencia Peña volvió a Instagram luego de que le suspendieran su cuenta, por subir una imagen con poca ropa.

“Me están revisando la cuenta haber si soy digna de tener Instagram”, comentó Peña en el ciclo de América TV. Es que, hace unos días, se llevó una sorpresa cuando intentó subir una foto en su Instagram y no pudo por la suspención, lo que denunció en su programa LPA.

Florencia Peña en LPA.

Después de presentar un reclamo, por medio de su abogado, Fernando Burlando, Flor logró recuperar su perfil y subió dos posteos muy picantes.

“Volví. En modosita mood. ¿Así está bien? ¿Así no molesto?”, escribió, irónica. En la foto está cubriendo su cuerpo con un sweeter.

Flor Peña - Instagram

A las horas la actriz volvió a aparecer en la red social con una postal que prendió fuego el feed de muchos con la escribió: “Disculpen …. No me pude contener”

Flor Peña - Instagram

¿Qué paso con el Instagram de Flor Peña?

ace unos días, la red social decidió penalizar a la conductora y suspender su perfil luego de que publicara una sugerente foto. “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, se leía al momento de ingresar al Instagram de Florencia Peña.

Enojada por esta decisión, la actriz le dedicó al tema parte del inicio de la emisión del lunes de LPA. “Solamente a una pu... ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, comenzó diciendo en su descargo.

Foto: captura pantalla

“Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mi... con el ‘libre y loca’”, dijo en referencia a la biografía de su perfil. De la misma manera, Flor comentó que la red social alegó de “inconveniente” el contenido que publicó y que motivó a este cierre forzado.

“Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, dijo enojada.

Flor Peña está indignada porque le cerraron la cuenta

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, señaló Florencia.

Para finalizar y en su defensa, la conductora se preguntó de manera retórica. “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más”, bromeó.