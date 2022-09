Florencia Peña confesó detalles de su familia y contó cuál de sus hijos es más parecido a ella

Florencia Peña es una de las famosas más activas en las redes sociales y la vida mediática. La actriz hizo confesiones sobre su familia y la relación con sus hijos en una conocida revista nacional. Según contó en Gente, en su casa se respira libertad y eso se ve reflejado en su relación con sus hijos.

La conductora de LPA se convirtió en mamá por primera vez a los 28 años. En ese entonces estaba casada con el músico Mariano Otero. De ese primer matrimonio nació Tomás de 19 años y Juan de 12. Luego de 7 años de casados se divorciaron y volvió a apostar al amor de la mano de Ramiro Ponce de León con quien tuvo a su tercer hijo: Felipe de 4.

Flor Peña con su familia de vacaciones en México

Flor, íntima, sobre su vida en familia destacó: “En mi casa se respira libertad porque no se habla de ella, se practica. Ellos tienen esta mamá y no añoran tener una que sea más pacata. No reniegan con lo que soy y yo tampoco lo hago con ellos o lo que pretendan ser”.

Florencia Peña y su hijo, Felipe.

Sobre Tomás, su hijo mayor, Peña describió: “Está estudiando para ser chef. A él le gusta mucho la pastelería. Ese es el camino que ahora se le abrió. También juega al fútbol increíble. Podría haber sido profesional, pero no le interesó. Le dedica muchas horas al deporte, pero está yendo por el lado de la gastronomía”.

La fuerte defensa del hijo de Florencia Peña tras las críticas que recibió su mamá

Además, la actriz confesó cuál de los tres hijos es más parecido a ella: “Juan es el más parecido a mí. Felipe también, pero es más chiquitio. El del medio es un loco de atar. Tiene mucha seguridad”. Y por otro lado, agregó: “Yo no soy tan segura como muchos creen: algunos piensan que me llevo el mundo puesto. Lo puedo hacer, pero atravesando mis miedos”.

Flor Peña y su hijo Juan Otero

Finalmente, la conductora se refirió a la comunicación que existe en su casa y su opinión sobre cómo educar a sus hijos. “En casa los contengo. Los escucho mucho y los banco. Me piden consejos para todos. Realmente somos muy amigos. Se charla de sexo, drogas y cualquier cosa que podría ser tabú. Se habla de todo de una forma muy honesta. No estoy a favor de la prohibición. Creo que hay que educar mostrando y contando. Yo estoy muy segura y creo que su papá también del amor que les dimos. Con Felipe pasó lo mismo”.