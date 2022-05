Flor Peña se equivocó de chat y le envió una foto intima a la pediatra de su hijo: “Bueno, disfrútelo”

Florencia Peña narró un incomodo momento que vivió al confundirse el chat de sus amigas con el de la pediatra de su hijo Felipe. La conductora le envió una foto de la cola de un hombre que iba a salir con una de sus amigas. “A la doctora le dije ‘si todavía no vio el cul…, bueno, disfrútelo’”, bromeó Flor.

En su nuevo programa de América Tv, “La put... ama”, Flor Peña suele hacer un monólogo al iniciar el show en el que cuenta situaciones graciosas de su vida cotidiana. En esta oportunidad, la conductora relató cómo llegó a enviarle una foto hot a la pediatra de su hijo Felipe.

“Les quiero contar que me pasó algo tremendo. Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelot… en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama ‘Divorciadas con hijes’ y nos mandamos un montón de cositas”, empezó narrando.

Florencia Peña en LPA.

Luego, contó el motivo por el que le envió esa foto a la pediatra. “Pasó que María Ester o María del Carmen, porque soy muy mala con los nombres, la pediatra del nene más chiquito, me pide la foto de la credencial. Y a mí me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, y le mando una foto de la cola de uno que se iba a comer una amiga mía”, agregó.

Florencia Peña, en su programa "La Put... Ama", por América

Flor Peña no podía parar de reírse y el locutor Chino D’Angelo le expresaba todo su asombro. Entre risa, Flor soltó: “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”. Para terminar con la anécdota, hizo un chiste: “A la doctora le dije ‘si todavía no vio el cul…, bueno, disfrútelo’”,

Siguen las criticas por el poco rating de Flor Peña

Desde que estrenó “La put... ama”, varias fueron las criticas hacia el show, sobre todo desde Jorge Lanata y Marina Calabró, quienes son compañeros de radio en Mitre. La hermana de Iliana volvió a acechar al programa de Peña y su rating.

“No está mal medir 2,5 puntos, pero lo que arruina la vida de Florencia no soy yo, sino que es Ángel de Brito que clavó 4,2 de promedio y dejó cuatro puntos, lo que quiere decir que entonces todos los cuartos de Peña son a la baja”, soltó Marina.

Flor Peña se refirió a las críticas de Marina Calabró

Previamente, cuando arrancó el show, Calabró había expresado: “No tengo recuerdos de haber visto un programa tan feo, desagradable e incómodo de ver”. Peña salió a responder y la cruzó filosa: “Me quiere adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, en su vida tomo riesgos como lo hice yo”.