Florencia Peña vapuleó a Marina Calabró tras su debut televisivo: “En su vida hizo un éxito”

Florencia Peña debutó este lunes con “La Put@ Ama”, el nuevo programa que conduce de lunes a viernes desde las 22 por América TV. Con su estilo desprejuiciado que la caracteriza, así arrancó la actriz este ciclo en el que quiere ser ella misma.

Su show recibió muchísimas críticas tanto del público como de parte de periodistas, entre ellos Marina Calabró que la liquidó: “Mi sensación es que Florencia Peña percibe que esto es una suerte de consagración personal. Lo podemos opinar, pero a mí me parece que es al contrario. Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice que tardó mucho en empezar y yo digo ‘ojalá no hubiera arrancado nunca. Nada de lo que pasa ahí es gracioso o por lo menos hablo desde una perspectiva absolutamente personal’”, expresó en diálogo con Jorge Lanata.

Al hacerse eco de estas declaraciones, Peña arremetió contra la periodista: “A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto”, le comentó Flor a Jorge Rial en su programa radial Argenzuela.

“Es la mujer del gerente de comerciales de América. Pero a mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar, gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo”, continúo la influencer.

Una diputada, cercana a Carrió, denunció a Florencia Peña por su programa "La Puta Ama".

“No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva”, expresó.

Luego dialogó acerca de las críticas recibidas: “Sigo viva después del debut, eso ya es un montón. Estoy acostumbrada, no esperaba menos que críticas. Lo que sí me pasa es que empecé a naturalizar cosas. A los cinco minutos ya tenía una operación en Twitter. Les molesto yo, no el programa. Quieren que mi carrera se extinga. Les molesta mi ideología, la política”, concluyó la actriz.

