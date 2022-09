Flavio Mendoza sorprendió con una picante confesión: “Salí con cuatro futbolistas”

Almorzando con Juana es uno de los programas con mejor rating en las jornadas de los domingos, y la conductora sorprende con cada invitado. En su última edición, Flavio Mendoza estuvo presente en la mesa y confesó un hecho que dejó en offside a los demás invitados.

Este programa es la copia exacta del show de la abuela de la conductora, y también se destaca la capacidad de Viale para imponerse en su papel protagonico.

Flavio Mendoza en Almorzando con Juana.

En el segundo programa emitido tuvo un grupo de reconocidas celebridades: Leonardo Ponzio, Guadalupe Vázquez, Benjamín Vicuña y Flavio Mendoza. El ex jugador de River Plate impuso su característico camino en el ámbito deportivo, por lo que la temática estuvo presente durante todo el almuerzo.

Más allá de hablar acerca de su actual proyecto en Stravaganza, trató un tema particular que dejó atónitos a todos los comensales. “Salí con futbolistas, con cuatro. Nunca voy a dar los nombres, los voy a llevar a la tumba. No quiero decir que era de River...”, fue la gran confesión del artista.

Como era de esperar, Juana no dejó pasar el gran tema e indagó aún más para conseguir detalles. “No, tener un touch and go. ¡Ojalá hubiera salido! Lo nuestro fue en el campo”, respondió Mendoza ante la consulta sobre si se trató de relaciones serias o no.

Sin dudas, la confesión desencadenó polémicos temas como la homofobia dentro del mundo del fútbol y los invitados propusieron analizar la problemática. Desde su perspectiva, Flavio dijo: “En el fútbol está esa cosa machista. Y sabés cuántos gay hay”.

Siguiendo la línea de conversación, aseguró que sabe que los compañeros de esas personas con las que salió lo cuidan debido al entorno en el que se manejan.”Cuando en un equipo hay una persona gay lo cuidan por esa cosa del medio, que es terrible”, aclaró.

El día que Flavio Mendoza explotó de ira y destrozó una puerta en su obra

El hecho ocurrio en marzo pasado cuando en un momento de furia y por no controlar la ira, Flavio provocó destrozos en uno de los camarines del Luna Park, en plena función de su popular obra Stravaganza.

El coreógrafo rompió la puerta de uno de los camarines y se mostró apenado frente al público.

Todo habría ocurrido por una serie de problemas técnicos que le provocaron un ataque de nervios al coreógrafo, que se descargó con una puerta y la rompió.

“Había algo de su espectáculo que no funcionaba como él quería. Al no funcionar, se empezó a poner nervioso, se empezó a calentar”, detalló un periodista y agregó que al otro lado del telón la función estaba colmada de espectadores.