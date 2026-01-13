¿Fin del misterio? Un youtuber afirma haber descifrado la fórmula de la bebida más famosa del mundo

El creador de contenido LabCoatz afirmó que recreó el sabor original tras un año de investigación científica, exponiendo un vacío legal que protege el secreto corporativo.

El creador de contenido especializado en ciencia, LabCoatz, sorprendió al mundo al publicar un video donde documenta cómo logró replicar con exactitud la fórmula de la bebida sabor Cola. Tras un año de investigación con tecnología forense, el youtuber no solo igualó el sabor, sino que reveló por qué es legal comercializar esta receta.

Ciencia forense aplicada a una leyenda urbana El hermetismo que rodea a la bebida más famosa del mundo parece haber encontrado un rival en la tecnología moderna. LabCoatz utilizó espectrómetros de masas para desglosar la composición química de la mezcla original, identificando componentes que durante décadas fueron objeto de especulación. Según su investigación, el mayor desafío fue precisar los "sabores naturales", confirmando que el extracto de hoja de coca procesada (sin alcaloides de cocaína) es el pilar del aroma y gusto que define a la marca.

Embed - Perfectly Replicating Coca Cola (It Took Me A Year) Para alcanzar un resultado que sus amigos calificaron como indistinguible del producto original, el youtuber desarrolló una compleja mezcla que incluye aceites de limón, lima, canela cassia, nuez moscada y naranja. Un detalle sorprendente es el uso de taninos de vino y aceite de árbol de té para replicar las notas vegetales de las hojas de coca, las cuales son extremadamente difíciles de obtener de forma legal para un particular. Además, reveló que el uso de glicerina es fundamental para lograr la "sensación en boca" y el espesor característico del jarabe. Este proceso demuestra que los avances en análisis químico están cerrando la brecha entre los secretos industriales y el conocimiento público.

El vacío legal: ¿por qué cualquiera puede fabricar esta gaseosa? Uno de los puntos más llamativos del descubrimiento de LabCoatz es la explicación sobre la propiedad intelectual de la bebida. A diferencia de otros inventos, la compañía nunca patentó su fórmula original. Esta decisión, tomada hace más de un siglo, fue una estrategia para evitar que los ingredientes se hicieran públicos, ya que las patentes obligan a revelar la ciencia detrás del producto a cambio de un monopolio temporal que suele expirar en 20 años. Al optar por el "secreto industrial", la empresa mantiene la exclusividad mientras nadie logre descifrarla; sin embargo, este método no ofrece protección legal contra la ingeniería inversa.

DLA (72) Esto implica que, desde un punto de vista jurídico, cualquier persona que logre recrear la fórmula de manera independiente tiene el derecho de fabricarla e incluso comercializarla. Aunque la marca es intocable debido a las leyes de propiedad intelectual, el líquido en sí mismo es vulnerable ante investigadores audaces. El experimento no solo reaviva el debate sobre el control de las grandes corporaciones, sino que impacta en la vida cotidiana al demostrar que la exclusividad de un producto tan masivo depende hoy más del marketing y la distribución que de un misterio químico inalcanzable.

Coke never patented the formula (because it would involve sharing the secrets), so apparently it's perfectly ok to create or even sell this formula. pic.twitter.com/4Zn8CCM40I — Massimo (@Rainmaker1973) January 11, 2026