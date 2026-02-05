Fin del misterio: se supo cuánto y a qué ritmo hay que caminar para mejorar la salud y bajar de peso

Caminar es la actividad más popular del mundo, pero no todos los pasos valen lo mismo para tu salud. La ciencia ha desmentido mitos instalados y ahora pone fin al misterio de cuál debería ser la duración e intensidad exactas para obtener beneficios reales. Descubrí cómo transformar un simple paseo en una herramienta poderosa para proteger tu corazón y modelar tu figura.

Todos caminamos a diario: para ir de compras, pasear al perro o simplemente trasladarnos de un punto a otro . Aunque estas acciones mantienen las articulaciones en funcionamiento, los especialistas advierten que la duración, la intensidad y la regularidad son los factores que realmente determinan si esa caminata tendrá un impacto en tu organismo.

Un estudio del Biobanco del Reino Unido revela que caminar a paso ligero durante apenas 15 minutos puede quemar entre 60 y 90 calorías. Sin embargo, el mayor beneficio cardiovascular no proviene de pasos aislados, sino de realizar al menos una o dos sesiones de 15 minutos seguidos.

Para que tu caminata deje de ser un simple paseo y se convierta en un ejercicio beneficioso, existe una regla práctica muy sencilla: debés caminar lo suficientemente rápido como para poder mantener una conversación, pero no tanto como para poder cantar.

Este ajuste en la intensidad es lo que permite cumplir con las recomendaciones internacionales de actividad física moderada , que sugieren alcanzar los 150 minutos de caminata a la semana. Al extender la duración a 30 minutos , el gasto energético aumenta significativamente, situándose entre las 120 y 180 calorías por sesión.

El fin del mito de los 10.000 pasos

Por mucho tiempo se creyó que el objetivo diario eran los 10.000 pasos, pero la revista científica The Lancet ha desmentido esta cifra. Los investigadores explican que la regularidad y el tiempo total que dedicás a la actividad son mucho más importantes que el número que marca tu podómetro.

Incluso, pequeños cambios en el ritmo pueden marcar la diferencia. Algunos científicos recomiendan añadir "ráfagas" de actividad, como intervalos de velocidad de 30 a 60 segundos, para mejorar la resistencia muscular.

Impacto real en la cintura y el peso

Si el objetivo es la pérdida de peso y la reducción de grasa abdominal, la duración es la clave. Caminar 45 minutos al día eleva el consumo promedio a un rango de entre 180 y 270 calorías.

Estudios científicos han demostrado resultados concretos: mujeres que siguieron un programa de caminatas de larga distancia durante 12 semanas lograron reducir tanto su masa corporal como la circunferencia de su cintura. Esto confirma que cuanto más larga sea la caminata realizada con constancia, mayores serán los beneficios visibles en el cuerpo.