Fin del misterio: para qué sirven los bolsillos de la ropa interior femenina

La ropa interior femenina , en su mayoría, cuenta con una especie de bolsillo o doble forro de algodón en la parte interna de la prenda, que desde hace año ha sido un misterio para quienes las usan . Sin embrago, un farmacéutico explicó para qué sirve y en esta nota te lo contamos.

Este detalle que incluyen muchas bombachas, vedetinas, tangas y culotes, en realidad es un doble forro que se hace de algodón y no precisamente con el objetivo de ser decorativo, sino más bien es funcional y está situado ahí por una cuestión de salud e higiene.

La tela adicional de estas prendas íntimas sirve para evitar la irritación vulvovaginal que se podría producir por el sudor excesivo, por algún fluído o por el roce al caminar. Por otra parte, tiene la función de proteger la zona íntima del contacto con el resto de la ropa, sobre todo de telas duras como el jean o corderoy. Y también evita posibles manchas sobre otras prendas.

Fin del misterio. Los bolsillos ubicados dentro de la ropa interior femenina tienen funciones primordiales. - Imagen ilustrativa

Además, según explican los expertos, ese pequeño retaso de algodón limita el paso de bacterias, que podrían alterar la flora vaginal y causar infecciones urinarias o vulvares .

Cabe destacar que una peculiaridad que presenta el diseño del bolsillo colocado en la ropa interior femenina tiene que ver con sus costuras, porque a veces está abierto y a veces está completamente cosido y cerrado.

La idea de que este doble forro esté abierto se debe a que, de esta manera, es más fácil lograr una limpieza completa al lavar las prendas interiores. Además, si estuviera cosido por los dos lados, las costuras podrían generar incomodidad a quienes llevan puestas estas prendas, por eso mucha optan por el bolsillo abierto.

El farmacéutico Álvaro Fernández, reconido por hablar de salud en su canal de TikTok e Instagram indicó que el bolsillo de la ropa interior femenina no está destinado a guardar objetos, sino que es una cuestión de higiene y salud.

"Su función es prevenir cualquier tipo de infección", detalla el profesional al mismo tiempo que añade que muchas de las prendas de este tipo que se venden están hechas de poliéster.

"No es el mejor material ni para evitar irritaciones ni para transpirar, así que en la zona de mayor contacto se pone una tela extra de algodón, que absorbe mejor la humedad, el flujo y el sudor. Previene la irritación y favorece la ventilación", remarcó Fernández.

Por qué es importante el algodón en la ropa interior femenina

Es importante destacar que el algodón suele ser el material escogido para este bolsillo de la ropa interior, ya que se trata de una tela que permite que el aire fluya y la piel pueda respirar.

Además, las telas hechas a base de algodón son un buen aislante término y agradable al tacto, a diferencia del encaje, el poliéster, las imitaciones de seda y los materiales de origen sintético que pueden provocar molestias e irritaciones sin garantizan una higiene adecuada.