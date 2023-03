Filtraron un video de Alfa de Gran Hermano junto su flamante novia Delfina Wagner a los besos en un boliche

En las últimas horas se viralizó un video en TikTok en el que se puede ver, claramente, al ex Gran Hermano Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, besando a la joven periodista Delfina Wagner en un boliche ubicado en la zona de Palermo.

Si bien existían sospechas de que la relación entre el hombre de 60 años y la joven de 19 podría ser un intento por atraer a la prensa, un video publicado en la red social asiática derribó esta teoría.

Y es que en el audiovisual compartido por el usuario @joaquincornej10, se puede ver a Alfa muy abrazado con Wagner durante un apasionado beso. “Ayer fuimos al VIP en Kika y estaba Alfa con su nueva novia” escribió Cornejo en el vídeo tras asegurar que tenía muchos más e, incluso, fotografías.

Las imágenes fueron capturadas el viernes por la noche, cuando Walter asistió al local bailable palermitano junto a otros ex gran hermano, entre ellos la “Tora” y Camila. Al parecer, el ex vendedor de autos no se despegó de la joven que ocupa un lugar en el programa de Ángel de Brito, ya que en la misma cuenta de TikTok.

Tras publicar diversos videos de la misma noche, el usuario ultimó: “Es lo último que puedo mostrar, después puedo contar algo más que pasó en el baño”.

Aún así, esta no es la primera ver que el sexagenario y Wagner son vistos en público. Fue el conductor radial Ulises Jaitt quien publicó imágenes de la presunta pareja juntos en un automóvil conducido por Alfa. En esa ocasión, Santiago se encargó de disipar rápidamente los rumores.

“Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips” aclaró en “A la Barbarossa” y agregó: “¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días”.

Tras las declaraciones de Alfa, Delfina también tomó la decisión de pronunciarse y lo hizo en el “El show de Ulises Jaitt”, programa de la radio XLFM. “Alfa es un hombre muy interesante, tiene muchas vivencias, mucha experiencia y le encanta contarlas”, expresó. Además, calificó a su presunta pareja como un hombre “caballero, inteligente y muy atractivo”.