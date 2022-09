Felipe Pettinato, denunciado por un amigo del médico fallecido en su departamento: “Fue un asesinato”

Sigue abierta la investigación por el incendio en la casa de Felipe Pettinato que ocurrió hace cuatro meses. En el hecho falleció Melchor Rodrigo, un médico neurólogo que convivió con el hijo de Pettinato y con quien tenía una relación de amistad.

Según los datos obtenidos, Felipe Pettinato sufrió un brote psicótico ese dia, pero nada logró esclarecer si fue antes o después del incendio. Por estas razones, en ese momento fue evaluado en la Clínica Zabala donde aún permanece en observación.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Anteriormente, en el programa A la tarde (América TV) se habló sobre la recuperación del hijo de Roberto, y el periodista Juan Etchegoyen comentó que: “Está en el momento más difícil de su recuperación, digo más difícil porque siempre al principio cuesta todo el doble, esto es lo que me dicen desde su entorno.

Felipe se ha adaptado muy bien a la Fundación Eira, el lugar que ha elegido su familia para que pueda evolucionar con su salud y tratamiento. Me cuentan que está muy participativo con todas las actividades y que se lleva muy bien con sus colegas de recuperación”.

El hecho volvió a ser noticia estos dias porque las pericias policiales aseguran que las llamas fueron provocadas. Los detalles de la causa fueron aportados en el programa A la tarde, donde además se informó que un amigo del médico denunció a Pettinato.

Alejandro López, amigo del neurólogo.

“A 4 meses, aún no se completaron los peritajes ordenados, todavía no están hechos. Hay cuestiones médicas forenses y análisis tecnológicos que no se llevaron adelante. Felipe no declaró pero tampoco es una persona insana ante la Justicia. La estrategia de la familia es no hablar, no brindar notas, no hablar con la prensa y estar en absoluto silencio”, fueron las palabras de Cora Debarbieri.

Asimismo, explicó que, debido al estancamiento de la causa, el entorno de Melchor Rodrigo tomó medidas al respecto. Estos detalles se completaron cuando comenzó el móvil con Alejandro López, íntimo amigo del fallecido.

Mostrándose muy indignado, el hombre dijo: “Todos los amigos de él, estamos mal y preocupados. No avanzó la causa para nada. Me parece que esto no es casual, hay algún tipo de intencionalidad. Para mí hay gente de poder detrás de este chico y no es precisamente el padre. Le están dando a Felipe una ventaja de 4 meses. Primero, no hay ninguna prueba. El chico no declaró, no tiene una etiqueta jurídica, no sabés si es imputado, no imputado, si es testigo...”.

Antes de concluir su testimonio, aseguró que su amigo tenía una buena relación con su paciente y que se querían. “Parte de la estrategia de la familia Pettinato es el silencio, que el tiempo pase y que todo se muera. Somos 3 o 4 locos, hermanos de la vida de Melchor, por vía legal y pacífica vamos a hacer todo lo posible hasta cuando sea para que esto se aclare porque sabemos que lo mataron”, dijo.

“Fue un asesinato. La única persona que estaba en el departamento era Felipe pero hay otra versión que están investigando, que involucra la aparición de una tercera persona. Esa persona no existe, es una hipótesis inventada”, finalizó.

Ésta es la clínica donde está internado Felipe Pettinato

Luego de estar internado en en un centro de salud mental, Felipe Pettinato fue derivado a una clínica en Tortuguitas, precisamente a la Fundación Eira, creada por Luis Marchioni. En ese lugar, el tratamiento cuesta alrededor de 100.000 pesos por mes.

Así es la costosa clínica en la que Felipe Pettinato se someterá a un tratamiento de adicciones.

Durante los días que Felipe esté alojado en la clínica, no podrá realizar ninguna salida ni podrá hacer uso de su celular. “La fundación tiene una forma distinta de trabajar respecto de otras. No es un dato menor, porque tienen que estar de acuerdo el paciente y la familia para ser aceptados”, comentó un panelista de Intrusos que dio detalles al respecto.

Por su parte, Marcela Tauro contó que el contacto lo hicieron a través de Analía Franchín “quien tuvo una hermana ahí y dicen que la ayudaron mucho”, reveló la periodista.