Fátima Florez terminó su relación con Norberto Marcos tras 22 años juntos: “Solo Dios lo sabe”

Desde hace varias semanas circulaban fuertes rumor acerca de la relación de Fátima Florez con su pareja Norberto Marcos. Ambos tuvieron una relación de 22 años que terminó hace poco tiempo.

Fátima Florez y Norberto Marcos terminaron su relación.

En el momento que comenzó a circular el rumor acerca de su separación, ambos hablaron con los medios de comunicación y desmintieron esos datos. Además, hasta se dejaron ver juntos a la salida del teatro pero en esa ocasión el único que habló fue Marcos y ella se limitó a no comentar ninguna palabra.

Esta vez, Nancy Duré fue la periodista encargada de dar la primicia: “Están pasando por una crisis después de más de 20 años juntos”. Luego de esto la comunicadora aseguró que “es una crisis tremenda” por lo que suspendieron una de las funciones que la comediante tienen en Cosquín este domingo.

Los detalles de los últimos días de amor

Nancy Duré se llenó de información para hablar sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos. Gracias a esto, pudo dar a conocer que en la última temporada en la que Fátima se presentó en el teatro todos escuchaban muchos gritos y discusiones entre ellos.

Asimismo, detalló que en un momento suspendieron la obra y se fundamentaron con problemas técnicos, pero que en realidad el problema surgió entre ellos. De esta manera, se deja en claro que los problemas entre ellos datan de hace meses.

El día de hoy, Fátima Florez tuvo que dar la cara frente a las cámaras de Intrusos cuando llegó a aeroparque junto a su representante y se sinceró diciendo: “Sí, estamos en un impasse. No me gusta hablar sobre mi vida privada pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales”.

Antes de terminar con las pocas palabras que expresó frente al medio, Fatima Florez concluyó: “Como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer. Solo Dios lo sabe”.