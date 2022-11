Fans de Gran Hermano juntan firmas para sacar a Laura Ubfal del Debate: los motivos

Laura Ubfal es una de las panelistas del Debate de Gran Hermano que se emite los lunes, martes y jueves. Por sus opiniones a favor de “Los Monitos”, los fans buscan que no esté más.

El reality más famoso del país tiene sus propios programas de debate donde famosos, periodistas y ex participantes analizan las estrategias que los “hermanitos” implementan dentro de la casa.

Además de “La Noche de los Ex” que va los viernes, en “El Debate” que conduce Santiago del Moro, participa Laura Ubfal y suele tener opiniones que no son del agrado de los televidentes.

A los fans de GH 2022, Ubfal les parece tan polémica que lanzaron una campaña en el sitio Change.org para que la periodista abandone el ciclo.

“Los fans de Gran Hermano están como locos. Juntan firmas para echar a Laura Ubfal de Gran Hermano. El público le está haciendo la espontánea a Laura. Esto en El Debate no lo van a escuchar”, anunció Ángel de Brito mientras mostraba la petición.

Luego, Estefi Berardi especificó que las causas de este particular pedido: “Están todos enojados porque dicen que Laura está enojada con todo el mundo, que se queja de cualquier cosa”.

La reacción de Laura Ubfal por la campaña en su contra

“Ella está enojada por las redes, por los programas, porque intentan influenciar al público. Hay 1500 locos que firmaron para echarla. ¿La pueden consultar?”, pidió el conductor de LAM.

“Redobla la apuesta. Le parece genial, que son pocas firmas y que junten un millón de firmas”, contó otra panelista.

La petición para sacar a Laura Ubfal

Aunque, media hora más tarde, Laura dijo que “aunque lleguen a un millón de firmas no renuncia al programa”, al ver que las firmas se habían multiplicado.

Al término de LAM, la petición de Change.org había alcanzado los más de 70.000 interesados por lo que se transformó en una de las más votadas de la plataforma según sus responsables.

Luego, Ubfal dio una nota y dijo: “Es ridículo lo que están haciendo -juzgó-. En Twitter hay muchos odiadores y me divierte. Van a terminar duplicándome el sueldo”.

“Yo no odio a nadie. A mí me odian los fans de Gran Hermano”, dijo. Y sostuvo que ellos no saben distinguir el adentro del afuera del reality.

“Yo estoy afuera del juego. A mí, no me pueden mandar a placa”, les advirtió, para trazar la diferencia entre los jugadores y los panelistas de los programas satélites de Gran Hermano.