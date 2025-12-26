26 de diciembre de 2025 - 08:12

Evitá que entren mosquitos después de las lluvias de diciembre con este simple truco en casa

Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.
Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las lluvias de diciembre crean el escenario ideal para la aparición masiva de mosquitos. El agua acumulada, la humedad ambiental y el calor favorecen su reproducción, lo que convierte a muchos hogares en un blanco fácil apenas cae la noche. Frente a esto, vuelve a circular un truco casero que no requiere insecticidas ni gastos extra.

Leé además

Estas recomendaciones ayudan a disminuir la atracción de los mosquitos, aunque no los eliminan por completo.

Fin del mito: ¿los mosquitos son más atraídos por la luz o los aromas?

Por Redacción
cual es el signo mas conteston y picudo de todo el zodiaco

Cuál es el signo más contestón y picudo de todo el zodíaco

Por Andrés Aguilera

Especialistas en control doméstico explican que el error más común es actuar cuando los mosquitos ya están dentro. La clave está en la prevención, sobre todo después de cada lluvia, cuando los insectos buscan refugio en el hogar. Este método apunta justamente a bloquear su ingreso.

image
Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin qu&iacute;micos.

Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

El truco consiste en usar vinagre blanco y agua en partes iguales dentro de un recipiente bajo y ancho. Esta mezcla debe colocarse cerca de puertas, ventanas o rejillas, especialmente durante la noche. El olor resulta imperceptible para las personas, pero altamente molesto para los mosquitos, que evitan acercarse.

Cómo aplicar el truco correctamente después de la lluvia

Para que este truco funcione, es importante colocarlo apenas deja de llover. Los mosquitos comienzan a desplazarse en ese momento, atraídos por el calor interior del hogar. Ubicar el recipiente en zonas estratégicas crea una barrera olfativa natural.

image
Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin qu&iacute;micos.

Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

Además, se recomienda renovar la mezcla cada dos días y acompañarla con hábitos simples: vaciar recipientes con agua estancada, secar pisos húmedos y ventilar ambientes. Estas acciones reducen notablemente la presencia de mosquitos tras la lluvia.

Otra ventaja de este método es que no representa riesgos para niños ni mascotas, a diferencia de aerosoles o espirales. Por eso, muchas familias lo eligen como solución diaria durante diciembre, cuando las precipitaciones son frecuentes.

En un contexto donde el calor y la humedad no dan tregua, apostar por un truco casero, económico y efectivo puede marcar la diferencia. Después de cada lluvia, pequeños gestos ayudan a mantener el hogar libre de mosquitos sin recurrir a químicos.

image
Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin qu&iacute;micos.

Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
Jardín, jardinería y plantas se unen en una aliada verde contra calor extremo

La planta que resiste el calor extremo y ayuda a purificar el aire del hogar

Por Ignacio Alvarado
el licuado simple de preparar que ayuda a desinflamar el abdomen tras los excesos de navidad

El licuado simple de preparar que ayuda a desinflamar el abdomen tras los excesos de Navidad

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el que se arrepiente de todo lo que dijo en Navidad

El signo del zodíaco que se arrepiente de todo lo que dijo en Navidad

Por Ignacio Alvarado