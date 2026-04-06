Estos son los 3 signos bendecidos por sus Ángeles de la Guarda del 6 al 12 de abril

La segunda semana de abril de 2026 trae una alineación planetaria excepcional que impactará directamente en la espiritualidad y el éxito material de los nacidos bajo ciertos astros. Del 6 al 12, la energía de los ángeles de la guarda se concentrará en tres signos específicos, brindándoles claridad para tomar decisiones que podrían redefinir sus metas a largo plazo y su prosperidad.

La atmósfera astral de estos días está marcada por el movimiento de Marte hacia su domicilio en Aries , un tránsito que inicia un periodo de fuerte energía activa conocido como stellium. Este fenómeno, que se extenderá hasta mediados de mayo, potencia las oportunidades de crecimiento si se actúa con criterio y prudencia. Los ángeles actúan como intermediarios para ofrecer consuelo y dirección en esta etapa de transformación espiritual y renovación energética.

Para los nacidos bajo el signo de Leo, la semana del 6 al 12 de abril representa un punto de activación contundente gracias al ingreso de Marte en un signo afín de fuego. El Arcángel Uriel es el encargado de brindarles fuerza, decisión y abundancia durante este trayecto. Esta protección celestial les permitirá lanzarse a proyectos creativos y visibles con éxito asegurado, siempre que mantengan la humildad y actúen con honestidad.

Es un tiempo propicio para nuevos comienzos donde Leo debe encontrar su propósito de vida. La clave para este signo será pensar cada paso con detenimiento, ya que la impulsividad típica podría jugar en contra si no se miden las consecuencias. Los ángeles recuerdan que el verdadero poder reside en ayudar a los demás, lo que multiplicará las bendiciones recibidas durante estos siete días.

Cáncer experimentará un cierre de ciclo potente, impulsado por la conjunción de Marte y Urano el miércoles 8 de abril. Este tránsito es un momento único para revisar sueños y redes que sostienen sus planes, una oportunidad que no se repetirá hasta el próximo siglo. El Arcángel Metatrón acompaña a este signo, otorgándole la inteligencia necesaria para resolver problemas y soltar las cargas ajenas que ya no le corresponden.

RADIO (2)

Se recomienda a los cancerianos no caer en el drama y enfocarse en el ahorro para metas grandes, como la compra de una casa o un vehículo. La energía angelical les pide sanar heridas del pasado en el núcleo familiar para poder avanzar hacia una etapa de mayor paz y autocuidado. Al escuchar su intuición y sintonizar con su guía celestial, abrirán canales de abundancia profesional y financiera.

Géminis y la transformación del Arcángel Rafael

Géminis recibe un estímulo especial el sábado 11 de abril con la lunación en conjunción con Plutón, lo que desafía su zona de confort actual. El Arcángel Rafael rige su camino esta semana, enfocándose en la limpieza de espíritu, cuerpo y mente para dejar atrás cualquier racha negativa. Esta influencia impulsa al signo hacia viajes, nuevas alianzas y cambios de entorno que ampliarán sus horizontes personales.

RADIO (1)

El mensaje de los ángeles para Géminis es claro: es tiempo de dejar atrás lo que no le pertenece y abrazar un nuevo propósito de vida. La comunicación será la herramienta fundamental para expresar sentimientos sin miedos y resolver problemas antiguos con una perspectiva renovada. Al purificar su espíritu y elevar sus pensamientos, Géminis podrá tomar las riendas de su destino y triunfar en sus compromisos a largo plazo.