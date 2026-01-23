23 de enero de 2026 - 13:37

Este detalle del living delata una casa desactualizada, según diseñadores

Especialistas en decoración, arquitectura y diseño coinciden en que un elemento puntual del living envejece el espacio sin notarlo.

Decoración, arquitectura y diseño redefinen la iluminación del living en casas actuales

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Durante años, el plafón central único fue casi obligatorio en el living. Desde la arquitectura residencial, su presencia respondía a una lógica funcional: una sola fuente de luz general. Hoy, desde la decoración y el diseño contemporáneo, ese recurso empieza a verse como un signo claro de desactualización, especialmente en espacios que buscan calidez y flexibilidad.

La crítica no apunta solo a lo estético. Diseñadores explican que el punto de luz central genera sombras duras, aplana volúmenes y vuelve rígido el ambiente. En livings modernos, donde conviven estar, comedor y home office, una iluminación única no acompaña los distintos usos y termina condicionando la distribución del mobiliario.

image
La iluminación como nuevo lenguaje del living

En proyectos actuales de diseño de interiores, la iluminación se piensa por capas. En lugar de un plafón dominante, se incorporan apliques, lámparas de pie, spots direccionables y luces indirectas que construyen atmósferas. Esta estrategia no solo mejora el confort visual, sino que actualiza de inmediato la percepción del espacio.

Según especialistas en arquitectura, eliminar el plafón central permite liberar el techo y reforzar una lectura más limpia. Además, las luminarias bajas ayudan a zonificar sin levantar paredes, algo clave en plantas abiertas. El living deja de ser un ambiente plano y gana profundidad, contraste y ritmo visual.

image
Otro punto que señalan los expertos es el impacto del plafón clásico en la decoración. Al concentrar toda la atención arriba, compite con otros elementos como cuadros, textiles o muebles protagonistas. En cambio, una iluminación distribuida acompaña la escena sin imponerse y jerarquiza los objetos correctos.

Actualizar este detalle no implica una gran obra. Muchas veces alcanza con anular el punto central, sumar dos o tres fuentes de luz bien ubicadas y elegir temperaturas cálidas. El resultado es inmediato: el living se siente más actual, más habitable y alineado con las tendencias que priorizan bienestar y flexibilidad.

Para los diseñadores, el mensaje es claro: si el living sigue dependiendo de un solo plafón central, la casa habla de otra época. Cambiarlo es una de las decisiones más simples y efectivas para modernizar el hogar sin reformas invasivas.

