En el jardín argentino , donde el espacio muchas veces escasea, la jardinería busca plantas que resuelvan varios problemas a la vez. Dar sombra, crecer sin romper pisos y no exigir riego constante parece difícil, pero existe un árbol que cumple con todo eso y se adapta muy bien a patios pequeños.

Se trata del crespón o Lagerstroemia indica , una de las especies más valoradas en la jardinería urbana. En el jardín , este árbol destaca por su porte medio, copa amplia y raíces poco invasivas, ideales para convivir con veredas, muros y pisos sin generar daños.

Dentro del jardín , el crespón crece de forma relativamente rápida y alcanza entre 4 y 6 metros de altura, suficiente para brindar sombra real sin volverse un problema. En jardinería , esto lo convierte en una de las plantas más elegidas para espacios reducidos.

Su copa es liviana pero efectiva: filtra el sol fuerte del verano y deja pasar luz en invierno. Además, tolera muy bien el calor intenso y necesita poco riego una vez establecido, algo clave para el jardín en contextos de sequía o restricciones de agua.

Otro punto fuerte del crespón en la jardinería es su floración. Durante el verano, el jardín se llena de flores rosadas, lilas, blancas o rojas, aportando color sin exigir cuidados complejos. Estas plantas también presentan una corteza decorativa que se descama, muy apreciada en diseño paisajístico.

image Jardín y jardinería eligen plantas nobles que dan sombra sin invadir espacios chicos.

Recién en este punto aparecen los especialistas. Desde el INTA y viveros especializados en jardinería urbana, señalan que el crespón tiene una alta tolerancia al estrés hídrico y una excelente adaptación a climas templados como el argentino. Estudios de la Universidad Nacional de La Plata destacan su bajo impacto radicular y su buena convivencia con infraestructuras urbanas.

Cómo cuidarlo para que crezca sano y fuerte

En el jardín, el crespón necesita sol pleno para florecer bien. En jardinería, se recomienda plantarlo en otoño o primavera y regarlo con moderación durante los primeros meses. Luego, estas plantas prácticamente se mantienen solas.

Una poda liviana anual ayuda a ordenar la copa y estimular la floración. Así, el jardín gana sombra, belleza y frescura sin grandes esfuerzos. En patios chicos, el crespón demuestra que elegir bien las plantas puede transformar por completo el espacio.