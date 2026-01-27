27 de enero de 2026 - 09:14

Este árbol crece rápido, da buena sombra y es nativo de Argentina: no ocupa casi lugar

En el jardín, la jardinería urbana apuesta por plantas que dan sombra, crecen rápido y requieren poco riego en patios chicos.

Jardín y jardinería eligen plantas nobles que dan sombra sin invadir espacios chicos.

Por Ignacio Alvarado

Se trata del crespón o Lagerstroemia indica, una de las especies más valoradas en la jardinería urbana. En el jardín, este árbol destaca por su porte medio, copa amplia y raíces poco invasivas, ideales para convivir con veredas, muros y pisos sin generar daños.

Jard&iacute;n y jardiner&iacute;a eligen plantas nobles que dan sombra sin invadir espacios chicos.

Dentro del jardín, el crespón crece de forma relativamente rápida y alcanza entre 4 y 6 metros de altura, suficiente para brindar sombra real sin volverse un problema. En jardinería, esto lo convierte en una de las plantas más elegidas para espacios reducidos.

Su copa es liviana pero efectiva: filtra el sol fuerte del verano y deja pasar luz en invierno. Además, tolera muy bien el calor intenso y necesita poco riego una vez establecido, algo clave para el jardín en contextos de sequía o restricciones de agua.

Un árbol resistente que también suma valor ornamental

Otro punto fuerte del crespón en la jardinería es su floración. Durante el verano, el jardín se llena de flores rosadas, lilas, blancas o rojas, aportando color sin exigir cuidados complejos. Estas plantas también presentan una corteza decorativa que se descama, muy apreciada en diseño paisajístico.

Jard&iacute;n y jardiner&iacute;a eligen plantas nobles que dan sombra sin invadir espacios chicos.

Recién en este punto aparecen los especialistas. Desde el INTA y viveros especializados en jardinería urbana, señalan que el crespón tiene una alta tolerancia al estrés hídrico y una excelente adaptación a climas templados como el argentino. Estudios de la Universidad Nacional de La Plata destacan su bajo impacto radicular y su buena convivencia con infraestructuras urbanas.

Cómo cuidarlo para que crezca sano y fuerte

En el jardín, el crespón necesita sol pleno para florecer bien. En jardinería, se recomienda plantarlo en otoño o primavera y regarlo con moderación durante los primeros meses. Luego, estas plantas prácticamente se mantienen solas.

Una poda liviana anual ayuda a ordenar la copa y estimular la floración. Así, el jardín gana sombra, belleza y frescura sin grandes esfuerzos. En patios chicos, el crespón demuestra que elegir bien las plantas puede transformar por completo el espacio.

