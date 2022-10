En una sorpresiva gala, se conoció al primer eliminado de Gran Hermano

Gran Hermano culminó su primera semana al aire revelando el nombre del primer participante eliminado y Santiago del Moro causó alto impacto al comunicarles a los 18 concursantes quién se retiraría del famoso reality show.

La gala de nominación del pasado miércoles colocó en la placa a Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter Santiago “Alfa”. Pero Martina había ganado la prueba del líder y tenía el beneficio de salvar a alguien, y se decidió por el último, dejando a los tres primeros como los nominados finales.

Los 4 nominados de Gran Hermano

El público se encargó de votar y decidir los destinos de Tomás, Marcos y Agustín. Finalmente, este domingo el conductor les comunicó que con el 17, 9%, Marcos continuaba en carrera, ya que era el que menor porcentaje había cosechado entre los tres.

Tras esta revelación, se le comunicó al público general que las votaciones entre Tomás y Agustín se abrían y que de uno de ellos, saldría el próximo eliminado de Gran Hermano.

Este fue el primer eliminado de Gran Hermano

Tras un tiempo prolongado en el que se mostró en pantalla algunos acontecimientos sucedidos en la semana, se cerraron las votaciones y Santiago del Moro ingresó para comunciar al próximo eliminado de Gran Hermano.

En una sorpresiva definición, el conductor le comunicó a Tomás Holder que quedó eliminado del reality show y la mitad de la casa festejó con exaltación, la victoria de Agustín.

En tanto que el joven rosarino y sus secuaces, no pudo creer la falla en su estrategia, en la que apelaba a que su popularidad en redes sociales lo iba a salvar.

Así quedaron las votaciones de la casa de Gran Hermano

El resultado de la votación fue del 59,4% para Holder y el 40,6% para el joven de La Plata. En tanto que en un pasaje del programa, Del Moro entrevistó a la madre de Tomás, quien expresó: “no me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que está mostrando, que a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de Tik Tok, ese es su personaje. Tiene 21 años, pasa que es gigante por su altura y cuerpo. Pero aún es chico”, le dijo al conductor.

Tomás abandonando a su grupo