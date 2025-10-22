En simples pasos: cómo mantener el aire acondicionado prendido en climas cálidos sin gastar energía de más

Con la llegada de los días calurosos, las personas se preguntan cómo usar el aire acondicionado sin que la factura eléctrica se dispare. Existen trucos simples.

Estas formas son útiles especialmente durante los días de calor extremo. Una rutina eficiente que cuida tanto el aire acondicionado como el bolsillo.

En los meses más cálidos, el aire acondicionado se convierte en una solución indispensable, pero también en uno de los aparatos que más energía consume. La buena noticia es que no hace falta resignar placer y confort para reducir el gasto. Por eso, existen algunos pasos clave que pueden hacer que el aparato rinda al máximo sin afectar el bolsillo.

La forma en que se lo utiliza influye directamente en el consumo. Ajusta algunas configuraciones hará que se utilice de modo correcto. Combinar su uso con otros recursos puede cambiar por completo el resultado. Esos pequeños cambios en los hábitos cotidianos podrán disminuir el gasto eléctrico hasta en un 30%.

El primer paso consiste en evitar usarlo las 24 horas. Lo ideal es mantenerlo encendido como máximo 12 horas al día y aprovechar las horas más frescas de la mañana o la noche para ventilar el ambiente. Según recomendaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la temperatura más eficiente se encuentra entre los 24 y 26 grados, ya que cada grado adicional puede incrementar el consumo en un 7% u 8%. Este paso es importante: aconsejan no encenderlo durante las horas pico, cuando la red eléctrica está más exigida, y usar el modo "auto" en lugar del "on" constante. Este modo ajusta automáticamente la velocidad del ventilador y la potencia del compresor según la temperatura ambiente, reduciendo el esfuerzo del equipo. Otro paso simple pero efectivo es ventilar la casa antes de prenderlo, ya que ayuda a eliminar el aire caliente acumulado, haciendo que el sistema trabaje menos. Complementar el aire con un ventilador de techo o de pie permite distribuir mejor el frío, logrando un ambiente agradable con menos consumo. Estos equipos, además, gastan hasta 15 veces menos energía que un aire acondicionado promedio. Es importante aclarar que cada cierto tiempo debemos mantener limpios los filtros y revisar el gas refrigerante una vez al año. Son otros puntos fundamentales para conservar su eficiencia. Cuánta energía gasta un aire acondicionado, según las frigorías En Argentina, un aire acondicionado tipo split de 3000 frigorías consume aproximadamente entre 1,1 y 1,5 kilovatios por hora. Si permanece encendido 8 horas diarias, el gasto mensual ronda entre 250 y 350 kilovatios, dependiendo de la tarifa y la eficiencia del equipo.

En las regiones del norte del país, donde las temperaturas son más altas, el uso prolongado puede duplicar esos valores.

Cómo reducir su consumo Una forma efectiva de reducir ese consumo es utilizar equipos con tecnología inverter, que regulan la potencia de manera automática y evitan picos de arranque .

que regulan la potencia de manera automática y . También resulta útil aprovechar cortinas térmicas o persianas durante las horas de mayor sol , ya que bloquean la radiación directa y disminuyen la temperatura interior.

o durante las , ya que bloquean la y disminuyen la temperatura interior. Además, no debemos olvidar apagar el equipo cuando no hay nadie en casa, mantener cerradas las puertas de las habitaciones y sellar rendijas o huecos por donde se escape el aire frío. Son otros trucos que ayudan a conservar la temperatura sin necesidad de aumentar la potencia.

cuando no hay nadie en casa, de las habitaciones y o por donde se escape el aire frío. Son otros trucos que ayudan a conservar la temperatura sin necesidad de aumentar la potencia. Es por eso que estos pequeños cambios pueden traducirse en un ahorro de hasta un 40% durante los meses de mayor demanda eléctrica. En resumen, la clave está en combinar estrategias y priorizar la eficiencia por encima de la potencia. Por eso, usar el aparato de manera inteligente permite disfrutar del confort sin gastar de más.