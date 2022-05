Emocionantes palabras de Marina, la madre de Chano: “Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir”

Este lunes, Marina Charpentier, la mamá de Chano, habló en el noticiero de América Tv, y no pudo evitar las lágrimas al referirse al estado de salud de su hijo, quien se encuentran internado en una clínica privada psiquiátrica tras la primera internación en el sanatorio Otamendi, según Primiccias Ya.

“No lo he visto hace seis días. La internación es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza”, precisó la madre del cantante de 40 años.

Marina Charpentier, la mamá de Chano

“No puedo decir más nada específicamente de mi hijo porque me emociono”, expresó entre lágrimas Marina, conmovida por la situación que vive. “Soy licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones”, reconoció la madre del artista.

“Un adicto la mayoría de las veces se hace daño a sí mismo”, afirmó Marina. Y añadió: “Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir y muchas de ellas que ya no lo tienen me dicen que pelean por el mío y por los otros”.

Marina Charpentier, madre del Chano se emocionó al hablar de su hijo.

Además, la mujer habló sobre cómo es Chano, destacó: “Es un ser sensible que le duele el mundo y que consume por una tristeza muy profunda”.

Chano Cahrpentier está internado en una clínica privada

El cantante Chano Moreno Charpentier está internado ahora en una clínica privada de cuidados psiquiátricos y su madre, Marina Charpentier, llevó tranquilidad a sus fanáticos con un mensaje desde su cuenta de Instagram el jueves por la noche, con una foto familiar de hace unos años y agradeciendo el constante apoyo para su hijo.

“Gracias por tanto cariño, tantos rezos y tanto aguante. Estamos todos bien”, expresó la madre del artista. Además, compartió algunas sentidas historias con las canciones La melodía de Dios de Tan Biónica y La llave de Abel Pintos.