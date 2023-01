Emilia Mernes sorprendió al teñirse su pelo a un color particular: “Nueva era bebé”

Emilia Mernes cambió rotundamente su color de pelo y los primeros en enterarse fueron sus seguidores, luego de que la artista lo comparta en sus redes antes del show en Jesús María.

La novia de Duki se hizo el cambio de look en La Mala, la peluquería de Juan Cativa, uno de los estilistas preferidos de las famosas, entre ellas, China Suárez y Lali Espósito.

“Nueva era bb”, escribió la cantante, junto a una serie de imágenes con su nuevo color de pelo, colorado.

Emilia Mernes mostró su nuevo look

Además, en sus stories, Emi Mernes preguntó: “¿Qué les pareció el cambio?”. Mientras que en las redes de Mala Peluquería, compartieron el paso a paso del cambio de look de Emilia Mernes. “Te animás al cherry bomb?”, escribieron.

Su cambio de look generó repercusión en las redes sociales, sobre todo entre sus colegas. “Por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me dé cuenta de que sos una sirena”, le escribió Nicki Nicole.

Emi Mernes le preguntó a sus seguidores qué les pareció su nuevo color de pelo

Por otro lado, Tini Stoessel le dejó un emoji con ojos de corazón. Y Lola Índigo le comentó: “Bueno bueno bueno”.

Emilia Mernes fue destrozada en las redes por sexualizar la infancia en unas fotos

En los últimos días, Emilia Mernes fue altamente criticada por una producción fotográfica que realizó por posar de forma muy sexy junto a unos juguetes.

En Twitter, varios de los usuarios compararon estas fotos con la polémica que hubo con la marca de ropa “Balenciaga”.

Emilia Mernes fue duramente criticada en las redes sociales por su vestimenta y la compararon con Balenciaga

La joven había publicado las imágenes en un posteo de Instagram, pero, al ver la repercusión que causo, las eliminó de inmediato. Por el momento, la cantante no dio declaraciones al respecto.

La producción generó tanto rechazo que los usuarios de Twitter manifestaron su enojo y que estaba haciendo apología a la pedofilia.

“Alguien me explica esta nueva moda de las cantantes de reggaetón de usar elementos o indumentaria infantil?”, “A Emilia Mernes se le avecina un quilombo al mejor estilo balenciaga”, fueron algunos de los comentarios.

