21 de enero de 2026 - 08:30

El truco con una hoja de laurel que ahuyenta mosquitos sin usar químicos

Un truco natural con laurel se vuelve tendencia para ahuyentar mosquitos en el hogar sin productos químicos.

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Con la llegada del calor, los mosquitos se convierten en uno de los problemas más molestos dentro del hogar. Aunque existen aerosoles y pastillas químicas, muchas personas buscan un truco natural que sea efectivo y no implique inhalar sustancias artificiales. En ese contexto, una simple hoja de laurel aparece como una solución inesperada y cada vez más usada.

El laurel es conocido por su aroma intenso, muy agradable para las personas, pero altamente molesto para los insectos. Sus aceites esenciales actúan como un repelente natural que ayuda a mantener alejados a los mosquitos sin afectar el ambiente ni la salud.

image
El laurel, m&aacute;s all&aacute; de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El secreto del laurel está en los compuestos aromáticos que libera de forma constante. Estos olores interfieren en el sistema sensorial de los mosquitos, dificultando que detecten a las personas dentro del hogar. Por eso, este truco es ideal para quienes buscan una alternativa más saludable.

A diferencia de los químicos tradicionales, el laurel no genera residuos tóxicos ni olores invasivos, lo que lo vuelve perfecto para dormitorios, livings y cocinas.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El método es muy simple. Solo hay que colocar hojas de laurel secas en puntos estratégicos del hogar: cerca de ventanas, puertas, marcos o rincones donde suelen aparecer los mosquitos. También puede ubicarse una hoja dentro de un pequeño recipiente o sobre estantes.

image
El laurel, m&aacute;s all&aacute; de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Para potenciar el truco, algunas personas rompen ligeramente la hoja antes de colocarla, lo que intensifica el aroma natural y mejora su efecto repelente.

Dónde conviene usarlo y cada cuánto renovarlo

Este truco natural funciona especialmente bien en ambientes cerrados o semiabiertos. En balcones o patios, se recomienda combinar varias hojas de laurel para lograr mayor cobertura frente a los mosquitos.

Las hojas pueden durar varios días, pero lo ideal es renovarlas una vez por semana para mantener su efectividad dentro del hogar.

image
El laurel, m&aacute;s all&aacute; de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

Simple, económico y natural, el laurel demuestra que muchas veces la solución está en lo más básico. Un pequeño cambio que ayuda a disfrutar la casa sin químicos ni picaduras.

