26 de noviembre de 2025 - 08:37

El truco que usaban los viejos almaceneros para conservar alimentos sin heladera

Un truco casero que los viejos almaceneros usaban para conservar alimentos sin heladera vuelve a escena y sorprende por su eficacia.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En tiempos donde la electricidad no era estable o directamente no existía en muchos pueblos, los viejos almaceneros desarrollaron un truco casero sorprendentemente eficaz para conservar alimentos sin heladera. Este método, que hoy vuelve a ganar notoriedad por su simpleza y bajo costo, se basaba en un principio físico que sigue siendo totalmente válido. Y lo mejor: cualquiera puede aplicarlo en casa sin más que algunos elementos cotidianos. Los defensores de técnicas naturales destacan que este truco casero es ideal para quienes buscan evitar el desperdicio y prolongar la vida útil de distintos productos.

El corazón del sistema era una combinación de agua, arcilla, evaporación y sombra. Los viejos almaceneros usaban dos recipientes de barro —uno más grande que otro— para crear una especie de “heladera a evaporación”, una técnica que permitía conservar alimentos sin heladera durante días. Esto funcionaba porque el barro húmedo genera un proceso de enfriamiento natural al evaporarse, bajando la temperatura del recipiente interno donde se guardaban los alimentos.

image
Para potenciar el efecto, cubrían el conjunto con un trapo mojado y lo colocaban en un lugar aireado y sin sol directo. Este truco casero mantenía frescos quesos, manteca, verduras y hasta algunas frutas, un secreto que se transmitía en los antiguos negocios de barrio. Hoy, muchos especialistas en sustentabilidad recuperan estas técnicas como alternativas ecológicas.

Un truco útil en tiempos modernos

Aunque hoy existen heladeras eficientes, cortes de luz frecuentes, acampes o situaciones de emergencia hacen que este método vuelva a ser valioso. La clave es usar recipientes porosos como los de terracota o cerámica sin esmalte. El proceso es simple: llenar el espacio entre ambos recipientes con arena húmeda, colocar los alimentos dentro y mantener todo cubierto con una tela mojada. En pocas horas, la temperatura interna puede bajar notablemente.

image
Este sistema no solo permite conservar alimentos, sino también evitar el uso excesivo de energía. Por eso, sigue siendo un truco casero a prueba del tiempo, una de esas enseñanzas de los viejos almaceneros que demuestran que lo simple muchas veces funciona mejor que lo moderno.

