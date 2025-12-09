9 de diciembre de 2025 - 08:51

El truco para que las puertas no hagan ruido al cerrarse: se resuelve en 10 segundos con algo que ya tenés

Un truco casero ideal para el hogar que reduce el ruido en segundos sin herramientas y con un simple gesto de mantenimiento.

Un truco práctico de mantenimiento mejora el hogar y elimina el ruido molesto.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, el ruido de una puerta al cerrarse parece algo imposible de evitar: un golpe seco, un chillido o una vibración que molesta a cualquier hora. Pero un simple truco de mantenimiento, usando algo que ya tenés en tu casa, puede resolverlo en apenas 10 segundos, sin herramientas ni conocimientos técnicos. Este método se volvió viral porque funciona en puertas viejas, nuevas y hasta en modelos más pesados.

La clave está en el punto exacto donde la puerta roza, se frena o se “traba” antes del cierre. El desgaste, la falta de lubricación o la mínima desalineación generan el ruido. Por eso, este truco casero apunta a reducir esa fricción sin modificar bisagras ni tocar el marco.

El truco casero que funciona siempre

El secreto está en usar una barra de jabón seco, la misma que se usa para lavar ropa o manos. Este elemento, presente en cualquier hogar, actúa como lubricante sólido y evita que la puerta haga ruido al cerrarse.

Solo tenés que:

  • Identificar el borde de la puerta que roza o hace ruido.

  • Frotar el jabón seco de arriba abajo durante unos segundos.

  • Cerrar y abrir la puerta para que el producto se distribuya.

    Un truco práctico de mantenimiento mejora el hogar y elimina el ruido molesto.

En menos de 10 segundos, el ruido desaparece. El jabón crea una capa imperceptible que reduce la fricción y permite un cierre suave, silencioso y uniforme. No ensucia, no deja olor y puede reaplicarse cada tanto como parte del mantenimiento básico del hogar.

¿Por qué funciona tan bien?

El jabón seco se adhiere al borde de la madera sin dañar la superficie y resiste muy bien el uso diario. A diferencia de los aceites o aerosoles, no gotea y no afecta la pintura. Es un truco de hogar rápido, barato y efectivo, ideal para departamentos, casas antiguas o puertas que se usan mucho.

Un truco práctico de mantenimiento mejora el hogar y elimina el ruido molesto.

Con un gesto simple y un elemento común, cualquier puerta puede volver a cerrarse sin ruido, sin golpes y sin molestias.

