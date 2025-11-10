10 de noviembre de 2025 - 13:42

El truco alemán para remover las manchas de humedad y moho de las paredes

Este truco alemán de limpieza elimina la humedad y el moho con ingredientes naturales, cuidando la salud y prolongando la vida útil del hogar.

El truco alemán de limpieza combate la humedad y el moho cuidando la salud del hogar.
El truco alemán de limpieza combate la humedad y el moho cuidando la salud del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

los armarios de cocina ya no se usan: la nueva tendencia, mucho mas economica, que no se deforma ni se enmohece

Los armarios de cocina ya no se usan: la nueva tendencia, mucho más económica, que no se deforma ni se enmohece

Por Andrés Aguilera
Este material es tendencia porque convierte el frente de la casa en una pieza de diseño propia, creando un impacto visual contemporáneo y equilibrado.

Las rejas ya no se usan en el frente de casa: la tendencia que las reemplaza por seguridad y estilo moderno

Por Lucas Vasquez

Este método, basado en ingredientes naturales y económicos, se destaca por eliminar las manchas y prevenir su reaparición. No requiere productos químicos ni herramientas especiales, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una limpieza del hogar más ecológica.

image

El secreto está en la combinación del vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, dos aliados poderosos que desinfectan, neutralizan olores y absorben la humedad del ambiente. Juntos forman una mezcla capaz de eliminar los hongos desde la raíz sin dañar la pintura ni los materiales de la pared.

A diferencia de los limpiadores industriales, este truco alemán no deja rastros tóxicos y puede aplicarse incluso en hogares con niños o mascotas. Además, mejora la calidad del aire interior y contribuye al bienestar general.

Paso a paso del truco alemán

  • Preparar la mezcla: combiná partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta homogénea.

  • Aplicar en la zona afectada: usá una esponja o cepillo para cubrir bien las manchas de moho.

  • Dejar actuar: esperá unos 20 minutos para que la mezcla penetre y desinfecte la superficie.

  • Frotar y enjuagar: limpiá con un paño húmedo y ventilá bien la habitación.

    image

Cómo prevenir la humedad en el hogar

Para evitar la reaparición del moho, los expertos recomiendan ventilar los ambientes a diario, usar deshumidificadores y reparar cualquier filtración de agua. También es clave no secar ropa en interiores, ya que esto aumenta la humedad ambiental.

Adoptar este tipo de trucos de limpieza no solo mantiene el hogar más saludable, sino que ayuda a prevenir daños estructurales y problemas respiratorios a largo plazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Microondas es uno de los que más incide en las interrupciones de internet.

Poner sal en el microondas: por qué los expertos recomiendan este truco de limpieza

Por Redacción
El truco de limpieza con jabón blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

Ni vinagre ni limón: el truco con jabón blanco para eliminar la grasa del horno sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Este ingrediente, combinado con ventilación y orden dentro de la cocina, ayuda a mantener el ambiente más fresco y agradable después de cocinar.

Decile adiós al olor a cebolla y ajo al cocinar: el ingrediente que lo elimina al instante

Por Redacción
Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie. 

El truco que limpia sin romper las persianas de casa con una simple mezcla de 3 ingredientes

Por Redacción