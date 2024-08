El tip clave para limpiar tu lavarropas por menos de $500

El lavarropas es un elemento clave en todos los hogares y de los más difíciles de renovar por su alto costo, por lo que es importante mantenerlo limpio y cuidarlo debidamente para alargar su vida útil. Además, con este electrodoméstico en condiciones, tu ropa saldrá siempre limpia y con buen aroma.

No todos tienen en cuenta que, al menos una vez al mes, es importante realizar una limpieza profunda del lavarropas y lo que seguramente no sabías es que lo podés hacer por menos de $500, que es mucho más económico que acudir al técnico o tener que comprar uno nuevo por no haberlo cuidado como era debido.

La clave está en el vinagre de alcohol o vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, una mezcla infalible para limpiar sarro o la grasa que dejan tanto el agua como el jabón, respectivamente.

En las grandes cadenas de supermercados, el litro de vinagre blanco roda entre los $1.100 y los $2.750. En tanto que el bicarbonato de sodio ronda los $5.400 el kilo, y solo vamos a utilizar algunas cucharadas por lavado. De esta manera, por menos de $500, mantendrás tu lavarropas en condiciones.

Reemplaza tu suavizante habitual por vinagre de alcohol, tu lavarropas te lo va agradecer.

Vinagre blanco y bicarbonato para limpiar tu lavarropas

Realizar una vez por mes una limpieza de tambor con un lavado corto con dos tazas de vinagre de alcohol o vinagre blanco y 5 cucharadas de bicarbonato de sodio.

En caso de que no lo hayas hecho nunca, el primer lavado es recomendable hacerlo con 1 litro de vinagre y algunas cucharadas más de bicarbonato.

Otro dato a tener en cuenta es que si usas vinagre de alcohol en lugar de suavizante, no hace falta este lavado mensual, sino cada dos meses solo para asegurarte que todo esté en condiciones internamente.

Bicarbonato de Sodio

Consejos básicos para cuidar el lavarropas

1- Lavar el cajón donde va el jabón, anti manchas, etc, y su compartimento al menos una vez a la semana o cada 15 días, sobre todo si utilizás jabón en polvo.

2- Secar la goma que cubre el frente del tambor luego de cada lavado, ya que siempre ahí queda agua y junta hongos.

3- Si ya lo tenés muy percudido, un buen tip es dejar durante toda una noche paños o algodón embebidos en lavandina. Luego hacer un lavado para quitar restos de lavandina y queda nueva.

4- Puerta siempre entre abierta, nunca cerrada, porque también fomenta la propagación de hongos y humedad.

Cada lavado consume entre 40 y 60 litros de agua, por lo que es recomendable aprovechar la capacidad máxima del lavarropas y elegir ciclos cortos.

5- Limpiar cada 3 meses el filtro del lavarropas.

6- Si no tenés mesada sobre el lavarropas, NO apoyes nada encima porque a la larga se arruina.

7- Si se mueve cuando está funcionando es porque las patas no están a la misma altura. Es simplemente enroscarlas más o menos.

8- Lavar la cantidad de ropa adecuada a cada lavarropas. Ni muy pocas prendas ni exceso de ropa porque esto también daña el funcionamiento del tambor.