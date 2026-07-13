13 de julio de 2026 - 12:25

El televisor que dejó de ser inteligente: por qué aconsejan a los usuarios desconectar el Wi-Fi en 2026

Cada vez más usuarios eligen anular la conexión inalámbrica de sus televisores para eliminar la publicidad molesta y evitar que los fabricantes vigilen sus hábitos.

Muchas personas están desconectando el Wi-Fi de su televisor.&nbsp;

Muchas personas están desconectando el Wi-Fi de su televisor. 

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Por Sofía Serelli

En 2026, un número creciente de usuarios en Europa ha comenzado a desconectar el televisor inteligente de la señal Wi-Fi. Esta práctica busca simplificar el uso del aparato, reduciendo las distracciones y eliminando el flujo constante de datos hacia los servidores de los fabricantes y sus socios publicitarios.

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La decisión de los usuarios no responde únicamente a un sentimiento de nostalgia, sino que surge como una respuesta directa al aumento de la publicidad invasiva y los rastreos de hábitos de consumo que realizan estos dispositivos conectados. Las smart TV pueden recolectar información detallada sobre las aplicaciones utilizadas, los horarios de encendido e incluso los contenidos específicos reproducidos mediante sistemas de reconocimiento automático integrados.

El control de la privacidad y el rechazo a las actualizaciones invasivas

Para desconectar el equipo de la red doméstica, los técnicos de asistencia sugieren entrar al menú de configuración y desactivar el enlace inalámbrico o simplemente hacer que el sistema olvide la contraseña del Wi-Fi. Al operar completamente fuera de línea, la televisión deja de mostrar banners publicitarios y sugerencias patrocinadas que saturan la interfaz de inicio.

Además, se detiene el ciclo de actualizaciones automáticas de software que, en muchas ocasiones, son percibidas como un inconveniente al ralentizar el funcionamiento de la interfaz o añadir aplicaciones no solicitadas sin el consentimiento expreso del propietario. «Muchos clientes nos preguntan cómo apagar notificaciones, no cómo añadirlas», relata un instalador profesional sobre la saturación que viven los usuarios frente a sus pantallas.

Cómo seguir viendo streaming sin conectar el televisor a internet

Para mantener el acceso a plataformas de streaming sin comprometer la seguridad del televisor, la solución técnica más frecuente en los hogares es el uso de dispositivos externos conectados vía HDMI, entre ellos:

  • Sticks multimedia
  • Consolas
  • Decodificadores

Estos aparatos periféricos se encargan de la gestión de Internet y las aplicaciones, permitiendo que la televisión recupere su función original de monitor de alta fidelidad. De este modo, si el software de un accesorio queda obsoleto, es posible sustituirlo de forma económica sin necesidad de cambiar la pantalla completa, recuperando así el control total sobre la vida útil y la privacidad del equipo. Esta estrategia de desconexión permite que el televisor sea menos "loquaz" y vuelva a ser, ante todo, una herramienta de visualización bajo el mando del usuario y no de los servidores externos.

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