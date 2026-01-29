29 de enero de 2026 - 18:00

El signo que aparenta frialdad, pero se toma todo de forma personal

La astrología, los signos del zodíaco y el horóscopo revelan quién parece distante, pero siente cada gesto como algo propio y profundo.

Cuál de los signos del zodíaco es el que aparenta frialdad, pero se toma todo de forma personal.

Por Ignacio Alvarado

Este signo rara vez reacciona de manera impulsiva. La astrología explica que prefiere observar antes de hablar. Dentro de los signos del zodíaco, es de los que menos dramatiza en público. Sin embargo, el horóscopo advierte que todo lo procesa internamente.

Cuál de los signos del zodíaco es el que aparenta frialdad, pero se toma todo de forma personal.

Aunque no lo demuestre, se toma muchas cosas de manera personal. La astrología señala que comentarios mínimos pueden afectarlo más de lo que deja ver. Entre los signos del zodíaco, es quien más guarda emociones. El horóscopo indica que su memoria emocional es muy fuerte.

El problema aparece cuando los demás confunden distancia con falta de interés. Según la astrología, este signo siente más de lo que expresa. Dentro de los signos del zodíaco, es uno de los más sensibles hacia adentro. El horóscopo lo confirma.

Capricornio, el frío que siente todo

Para la astrología, Capricornio encaja perfecto en esta descripción. Entre los signos del zodíaco, es conocido por su autocontrol y su actitud firme. El horóscopo lo muestra racional, serio y poco demostrativo.

Capricornio no suele exteriorizar lo que le duele. La astrología explica que prefiere mantener la compostura antes que exponerse. Dentro de los signos del zodíaco, es quien más se guarda lo que siente. El horóscopo señala que cada palabra queda registrada.

Cuál de los signos del zodíaco es el que aparenta frialdad, pero se toma todo de forma personal.

Cuando algo lo afecta, no reacciona de inmediato. Según la astrología, analiza, piensa y recién después procesa la emoción. Entre los signos del zodíaco, Capricornio es el que más tarda en soltar una herida. El horóscopo indica que no olvida fácilmente.

A pesar de su imagen fría, es profundamente sensible. La astrología afirma que necesita seguridad emocional para mostrarse tal cual es. Dentro de los signos del zodíaco, Capricornio demuestra su afecto con hechos, no con palabras. El horóscopo deja claro que sentir en silencio también es sentir fuerte.

