2 de noviembre de 2025 - 16:25

El secreto natural que aclara las axilas y elimina el mal olor para siempre

Sin químicos, sin desodorantes y sin gastar de más, el vinagre de manzana se convierte en el aliado perfecto para aclarar las axilas y mantenerlas frescas todo el día.

Aclarar axilas. Fuente: Canva

Aclarar axilas. Fuente: Canva

Foto:

Por Redacción

Cada vez más personas optan por soluciones naturales para el cuidado de la piel, y el vinagre de manzana se ha convertido en uno de los favoritos. Su mezcla de ácidos orgánicos, acético, málico y láctico, lo convierte en un exfoliante suave que elimina las células muertas y ayuda a devolverle a las axilas su tono natural.

Leé además

3 alimentos que previenen arrugas, estimulan el colágeno y rejuvenecen la piel, según la ciencia.

3 alimentos que previenen arrugas, estimulan el colágeno y rejuvenecen la piel, según la ciencia

Por Andrés Aguilera
Es una especie de truco con el ingrediente que siempre está en la cocina de tu casa.

Si lo ves en casa, usalo: el ingrediente natural que reemplaza la manteca de cacao en tus labios secos

Por Redacción

Además, su acción antimicrobiana combate las bacterias responsables del mal olor y equilibra el pH de la piel, evitando irritaciones o manchas futuras. En pocas palabras, se trata de una fórmula económica, simple y completamente natural para reemplazar el desodorante tradicional.

Cómo usar el vinagre de manzana correctamente

El secreto está en la constancia y la aplicación correcta. Se recomienda mezclar partes iguales de vinagre de manzana y agua filtrada, aplicar la solución con un algodón sobre las axilas limpias y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Luego, se enjuaga con agua tibia y se seca con toques suaves.

Este tratamiento puede repetirse de dos a tres veces por semana, y los primeros resultados suelen aparecer después de la segunda semana de uso. Lo importante es evitar aplicarlo sobre piel recién depilada o irritada, ya que podría causar ardor.

Vinagre de manzana. Fuente: Canva
Vinagre de manzana. Fuente: Canva

Vinagre de manzana. Fuente: Canva

Beneficios y precauciones

El vinagre de manzana no solo aclara las axilas, también ayuda a limpiar los poros, controlar la transpiración y reducir el uso de productos químicos que pueden oscurecer la piel con el tiempo. Sin embargo, es fundamental realizar una prueba en una pequeña zona antes de usarlo por completo. Si aparecen enrojecimiento o picazón, se recomienda suspender su aplicación y optar por una versión más diluida o usarlo en días alternos.

Este truco casero, sencillo y natural, se ha convertido en un favorito dentro de las rutinas de belleza porque no solo aclara, sino que también devuelve la confianza. Un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Combatir arrugas. Fuente: Canva

El truco de la cuchara y las cremas Nivea para combatir arrugas sin gastar de más

El seguimiento del comportamiento en el gato ayuda a detectar señales de avance o bloqueo en la adaptación

Cómo preparar tu casa antes de la adopción de un gato y lograr una convivencia perfecta

Por Redacción
Es una técnica sencilla pero efectiva, ideal para quienes desean mantener su auto cuidado sin gastar de más.

Mezclar detergente con glicerina en el auto: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Esta idea está de moda porque transforma una silla rota en una pieza ornamental que suma personalidad al jardín.

Reciclar sillas de madera rotas está de moda: así podés usarlas para cambiar la estética del jardín

Por Redacción