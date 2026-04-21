21 de abril de 2026 - 10:59

El secreto de la banitsa turca de leche: la receta ideal para días fríos que equilibra lo dulce y lo salado

La combinación de 700 ml de leche con yogur y un toque de vainilla permite que la masa absorba la humedad necesaria durante un descanso previo al horneado.

Este es el secreto para que esta torta invernal te salga perfecta.

Este es el secreto para que esta torta invernal te salga perfecta.

Foto:

Por Sofía Serelli

La banitsa turca de leche en forma de rosas destaca por combinar texturas crujientes y núcleos jugosos. El secreto está en su técnica de pliegues, tipo acordeón, distribuidos en el molde, logrando una presentación visual atractiva. La mezcla de lácteos, huevos y el toque de vainilla asegura una estructura aireada ideal para desayunos o cenas familiares.

Leé además

Si bien la ley ya existía, se reforzarán los controles y condiciones para el traslado de mascotas.

Ya entró en vigor: la nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe trasladar mascotas sin ventilación adecuada

Por Cristian Reta
Esta la razón, documentada por estudios, por la cual los niños que no encajan cumplirán un rol fundamental en nuestro futuro. 

Los estudios muestran que los niños que crecen sin encajar del todo desarrollan una habilidad poco común

Por Cristian Reta

La preparación comienza batiendo los huevos con azúcar y una pizca de sal, incorporando luego la leche, el yogur, la vainilla y la mantequilla derretida. Es fundamental que esta mezcla sea homogénea, ya que actuará tanto como relleno entre las capas de masa como cobertura final para el horneado. Mientras tanto, se debe desmenuzar el queso blanco y rallar el kashkaval para tenerlos listos antes de manipular las hojas de masa.

image

Formación de las rosas

Cada hoja de masa se pincela ligeramente con la mezcla líquida antes de esparcir una cantidad moderada de queso y kashkaval. El movimiento clave consiste en plegar la hoja en forma de acordeón para luego enrollarla con cuidado sobre sí misma, creando una pequeña espiral que imita la forma de una rosa. Estas piezas se acomodan de forma compacta en un molde enmantecado hasta que la superficie quede cubierta por completo.

Ingredientes necesarios

Para recrear esta joya culinaria en casa, necesitarás elementos básicos que seguramente ya tienes en tu alacena:

Masa: 1 paquete de masa filo (cortezas de pastelería).

Materia grasa: 125 g de manteca (derretida).

El baño de leche:

  • 1 litro de leche.
  • 1 taza de azúcar (ajustable según el gusto).
  • 4 a 5 huevos.
  • 2 sobres de azúcar de vainilla (o esencia de vainilla).
    image

Preparación: El paso a paso hacia el equilibrio perfecto

Formando las rosas

El primer paso consiste en tomar cada hoja de masa filo, pincelarla ligeramente con manteca derretida y doblarla en forma de acordeón o enrollarla sobre sí misma para crear una pequeña espiral que asemeje una rosa. Estas se deben colocar una al lado de la otra en una bandeja para horno previamente enmantecada.

El primer horneado (El secreto del crocante)

Antes de añadir el líquido, es fundamental hornear las "rosas" solas con el resto de la manteca a 180°C hasta que estén bien doradas. Este paso garantiza que la masa no se vuelva una pasta blanda al contacto con la leche, sino que mantenga su estructura.

La crema de leche

Mientras la masa se dora, se baten los huevos con el azúcar y la vainilla. Añadir la leche a temperatura ambiente y se mezcla hasta que el azúcar se disuelva por completo.

El baño final y reposo

Una vez que las rosas de masa están crujientes, se retiran del horno y se vierte la mezcla de leche sobre ellas. Se regresa al horno por unos 15 a 20 minutos adicionales, hasta que la leche se cuaje y se forme una textura similar a un flan o budín de pan refinado.

image

Un postre que se disfruta con paciencia

Aunque la tentación de comerla caliente es grande, los expertos recomiendan dejar que la banitsa repose. Al enfriarse, los sabores se asientan y la humedad de la leche termina de equilibrar el punto justo de sal de la masa con el dulzor del almíbar lácteo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

60 años sin amigos cercanos

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

Por Sofía Serelli
Descubrí cuál es el queso con más nutrientes y proteína en solo 30 gramos. 

Este queso supera a la carne en proteínas y pocos saben cuál es

Por Sofía Serelli
Este dulce de leche con pocos ingredientes es perfecto para cualquier momento.

Con solo 2 ingredientes y sin nada de azúcar: dulce de leche casero para disfrutar en cualquier momento

Por Alejo Zanabria
la luna se esta alejando de la tierra, los humanos estan sintiendo el impacto

La Luna se está alejando de la Tierra, los humanos están sintiendo el impacto

Por Andrés Aguilera