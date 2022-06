El secreto de Clint Eastwood para seguir siendo una estrella de Hollywood a los 92 años

A sus 92 años de edad, Clint Eastwood continúa protagonizando y dirigiendo películas de primer nivel hollywoodense. Tiene una mente brillante y creativa y mantiene un estado de salud notable, al igual que su forma física. Siempre ha sido muy estricto con sus cuidados y aquí un repaso de todos sus secretos.

El sitio web EatThis y la revista Men’s Health recopilar las distintas informaciones que ha dado Clint Eastwood, actor, productor y director de cine, sobre sus hábitos de alimentación y de deporte. El director los ha puesto en práctica toda su vida y, hoy en día, dan muestra de su magnífico estado a los 92 años.

Una dieta estricta en la que no entra ni un gramo de azúcar. Ese es uno de los “secretos” de Clint. Según explicó el propio Eastwood en una entrevista en los años 90 con Muscle & Fitness, su contextura fisica siempre fue delgada: “Nunca he tenido mucha grasa corporal, pero siempre he sido muy bueno vigilando mi dieta”.

Por otro lado, en 2015, Health Fitness Revolution informaba detalles más específicos sobre su dieta: “Mantente alejado de los carbohidratos, especialmente de los postres ricos. Ten una báscula en tu baño. Descansa lo suficiente. Trata de ser optimista. Come frutas y verduras crudas. Toma vitaminas. Evite las bebidas cargadas de azúcares. Evite el alcohol en exceso”, dijo Clint.

Otro secreto de Clint es que no ha fumado durante toda su vida. “Siempre he hecho ejercicios de entrenamiento muscular”, aseguró a Health Fitness Revolution. “Fue cuando estaba en el ejército cuando descubrí las pesas, el tipo de entrenamiento que hoy llamarías fisioculturismo”, agregó.

“Nunca quise desarrollar músculos enormes y crecer como un fisioculturista competitivo, pero me di cuenta rápidamente de que la mejor manera de mantener los músculos fuertes, duros y en forma era con el entrenamiento con pesas. Y una vez que me metí en el entrenamiento con pesas, nunca lo dejé”, añadió.

Scott Eastwood, el hijo de Clint, reconoció en una entrevista con la revista Men’s Health en 2017 que su hijo tiene una relación con la comida que no es la recomendada. “Mi padre no come por placer”, aseguró.

“Come salmón y arroz integral en el desayuno. Supongo que soy de la misma manera. Si pudiera tomar una pastilla que me diera todos los nutrientes necesarios para dejar de comer, lo haría”, aseguraba Scott.

A pesar de que Eastwood lo realice, las revistas de salud y deporte que comparten los hábitos del director manifiestan que disfrutar de la comida por placer es perfectamente saludable.