El romántico posteo de Julián Álvarez junto a su novia: aseguran que fue ella quien lo escribió.

Durante los festejos por la consagración de la Premier League, hace algunas semanas se la vio a María Guardiola, hija de Pep mirando de reojo a Julián, ya que habría quedado deslumbrada por el delantero argentino campeón del mundo.

Así miraban a Julián las hijas de Guardiola durante los festejos por la Premier League. Foto: captura.

Hace unos días Julián compartió un romántico posteo junto a su novia Emilia Ferrero, señalada como una “novia tóxica” por los fans del jugador. Pero al pasar las horas, un fuerte rumor de que lo escribió ella y se lo hizo publicar, se hizo fuerte.

Mária Guardiola, la hija mayor de Pep tiene 21 años. Foto: Instagram.

“Me hace feliz verte feliz, me hace feliz que se cumplan tus deseos y me haría muy feliz que todos tus sueños se hagan realidad. Gracias por estar siempre, gracias por apoyarme, gracias por enseñarme y gracias por ser como sos. Nunca dejes de sonreír, te mereces todo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MARÍA EMILIA! TE AMO UN MONTÓN”, escribió junto a una foto de él y Emilia en una playa.

El romántico posteo de Julián. Foto: captura.

Emilia respondió en la publicación: “Muchas gracias por todo mi amor! A tu lado ya soy feliz. Te amo mucho”. Fue allí cuando los seguidores analizaron indicios de que habría sido ella quien escribió el texto.

“Si vemos detalladamente Julián es un hombre de pocas palabras y emoticonos en todos sus fotos y esta es la única foto que escribe un testamento muy raro, entonces no lo escribió él, si no ella misma re plop ella cree que nacimos ayer”, escribió una internauta.

Algunos de los comentarios en el romántico posteo. Foto: captura.

Entre los comentarios que se destacaron fueron: “Si te tienen secuestrado levanta una copa”, “Si estás sufriendo y no querés que ella se de cuenta y no querés hacer nada que ella no te diga, solo pone me gusta en el comentario, nosotros llamamos a la Policía por vos!! Es tu momento de salir de ahí Julián”, “Es mentira, esa no es la letra de Julián”, “Es un evento canónico que todo Spiderman debe pasar, araña deja morir a Gwen es por el bien del multiverso”.

